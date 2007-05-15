



Элеонора Гройсман и смерть новорожденного на домашних родах. Подробности - 16.10.2021 17:31

«кости черепа новорожденного ребенка были размозжены. Скорее всего, его грубо тянули за голову… »



Прокуратура Соломенского района Киева возбудила уголовное дело по факту гибели ребенка, рожденного дома. По словам заместителя главного врача столичного роддома № 5 Дмитрия Говсеева, о повитухе, участвовавшей в этих родах, давно наслышаны все акушеры-гинекологи города, поскольку многие ее клиентки оказывались на больничной койке.

«Ни один доктор не возьмется принимать роды на дому».

- Сначала в квартиру, где произошли роды, вызвали «скорую помощь». Врачи констатировали смерть новорожденного и сообщили об этом в милицию и прокуратуру, — говорит заместитель прокурора Соломенского района города Киева Олег Бучинский. — Поэтому я тоже поехал на место происшествия. 35-летняя киевлянка Людмила, которая родила ребенка, лежала в кровати, возле нее — тельце новорожденного. В квартире был и ее муж. Но на все вопросы следователей отвечала какая-то женщина. «Вы кто?» — поинтересовался я у нее. — «Знакомая». — «Родственница?» — «Я помогаю женщинам, у которых маленькие дети». Как выяснилось позже, у этой акушерки даже нет медицинского образования! То, что я увидел и услышал в ходе проверки, меня поразило. И рожавшая женщина, и принимавшая у нее роды дали письменные объяснения.

«ФАКТАМ» разрешили процитировать эти документы. «Мне позвонила моя хорошая знакомая и попросила приехать, — пишет повитуха Эмма (имя женщины изменено). — Она стала рожать. Ребенок был крупным — около четырех килограммов. Голова вышла, а туловище застряло. Пытались аккуратно вытащить, ничего не получилось. Специального медицинского образования я не имею, но роды принимать умею. Когда мы достали ребенка, дали искусственное дыхание и контрастную ванну. Растирали его простынями… »

Тело малыша направили на судебную экспертизу. Ее выводы занимают четыре машинописные страницы. Чтобы лучше понять медицинские нюансы, сотрудники прокуратуры вызвали в качестве эксперта опытного врача — заведующего отделом экстрогенитальной патологии столичного роддома № 5 Вадима Панаитиди. Мы с ним тоже побеседовали.

- Сначала послушайте, что написано в выводах экспертизы: «У ребенка обнаружены очаговые кровоизлияния в мозг и твердую мозговую оболочку. Перелом части свода черепа. Многооскольчатый многофрагментарный комплекс расхождения швов, участки которого распространяются в теменно-затылочной области справа и слева, захватывая также правую и левую височные области», — говорит Вадим Борисович. — Что это значит? Кости черепа были размозжены. Скорее всего, ребенка, застрявшего в родовых путях плечами, тянули за голову, сдавливая ее. Я абсолютно уверен: если бы женщина рожала в роддоме, а не дома, малыш был бы жив и здоров.

- Может, голова была слишком большой и не могла сама выйти?

- В таком случае у женщины были бы разрывы мягких тканей, переломы костей таза. Голова прошла по родовым путям, ребенок сразу же вдохнул воздух, благодаря чему у него расправилось легкое. Травмы он получил позже.

- Акушерка объясняет, что застряли плечи малыша. Такие ситуации в роддомах часто бывают?

- В подобных случаях, чтобы не травмировать ребенка, маме делают надрезы, на которые после родов накладывают швы. Ни один доктор не возьмется принимать роды на дому. Разве что в глухом селе, откуда нельзя быстро добраться в роддом. В домашних условиях невозможно обеспечить стерильность, применить необходимое обезболивание. Но самое главное — никто не может предсказать, какие возникнут осложнения. Ведь иногда даже при нормальном течении беременности во время родов происходит непредвиденное: мощное кровотечение, требующее переливания, не отходит плацента, поэтому нужно приступать к операции. В моей более чем

30-летней практике случались самые разные ситуации. Бывает, и очень часто, женщина может и хочет сама рожать, но уже при родах выясняется, что ребенок запутался в пуповине, повис на ней, поэтому срочно нужно делать кесарево сечение! Роды дома — это огромный риск и для здоровья женщины, и для ее малыша. Об этом нужно помнить, принимая решение довериться даже «известной» повитухе…

«Родившая женщина написала: «Претензий ни к кому не имею»

Я попыталась поговорить с Людмилой. Услышав, что звонит журналист, женщина бросила трубку. Я перезвонила: «Поймите, эта акушерка продолжает предлагать свои услуги людям, ждущим ребенка. Им она вряд ли сообщит, что в ее практике были случаи гибели новорожденных. Ваши слова могут помочь другим семьям».

- Мне уже всю душу вымотали, — ответила Людмила. — Десятки женщин рожали дома, и у них все хорошо, счастливо живут. Такое произошло только со мной. Это просто несчастный случай…

Повитуха Эмма, с которой я тоже созвонилась, согласилась встретиться. Готовясь к разговору, я нашла на форуме сайта, посвященного родам дома, некоторые ее высказывания:

«Насчет поиска виноватых в домашних и недомашних родах. Здесь есть три варианта. Или люди смиряются с ситуацией, понимают, что так произошло, потому что в этом есть какой-то скрытый от нас высший смысл. Или винят себя за принятие неверного решения. Или винят тех, кто был при родах. Очень больно, когда что-то плохое происходит именно с тобой. И пережить это трудно. Но необходимо. Пережить и жить дальше. Ведь можно еще рожать. И с новыми родами придет исцеление. Пока нет смирения с ситуацией, идет постоянный поиск виноватых. Перекладывание вины с одних плеч на другие. В какой-то степени возлагать вину на акушерку легче, чем на себя. Меньше самоистязание и саморазрушение».

Конечно, родители имеют право выбирать, как появится на свет их ребенок. Многие объясняют нежелание рожать в роддоме тем, что после первых родов остались неприятные впечатления. Знаю, что некоторым женщинам в роддомах нравится все, кроме… занавесок. Это и становится главной причиной решения рожать дома. Разумно ли так поступать? В ситуации, о которой мы рассказываем, все специалисты сходятся в одном: если бы малыш появился на свет в роддоме, он был бы жив. Да, и в государственных, и в частных медучреждениях новорожденные, к сожалению, иногда погибают. Но в таких случаях можно говорить о том, что были использованы все возможности операционного и реанимационного оборудования для спасения ребенка. Кроме того, по каждому факту смерти проводится тщательное расследование, и виновных наказывают: переводят на менее квалифицированную работу или вовсе запрещают прикасаться к роженицам и новорожденным. Родители пишут письма и жалобы во все инстанции, в газеты, на телевидение, а для самих врачей дело чести — найти причину произошедшего.

- По результатам проведенной проверки районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 138 Уголовного кодекса Украины «Незаконная врачебная деятельность», — объясняет прокурор Соломенского района города Киева Вера Шулякова. — Обычно в таких случаях, как у Людмилы, родители погибшего ребенка не подают заявлений, не настаивают на том, чтобы виновные были наказаны. Смотрите, мама написала: «Ни к кому претензий не имею». И это после того, как ознакомилась с выводами судмедэкспертизы! Но мы имеем право передать дело в суд, если собрали достаточно доказательств. В данном случае у нас нет сомнений, что преступление имело место.

Женщина, которая не называет своего имени, решила рожать дома с мужем, Эммой и Витой, почти всегда сопровождающей повитуху.

Роды у рассказчицы длились сутки. Их стимулировали окситоцином — препаратом, который применяют и в роддомах. Хотя, как я понимаю, главная цель родов дома — естественность. Женщина не описывает в деталях, почему новорожденному понадобились реанимационные действия. Но они ни к чему не привели. «Деточка умерла, — пишет женщина. — Началось сильное кровотечение, вызвали «скорую». Плаценту вынимали в роддоме, перелили около литра крови. Вскрытие деточки, анализ плаценты и другие анализы показали, что ребенок был здоров и в роддоме исход был бы… другой». За этим многоточием — жизнь малыша, которой его лишили.

Женщина рассказывает и о том, что увидела в роддоме. Картина оказалась совершенно не такой, как ее описывала повитуха: «Никто ни на кого не орал и не матерился. Медперсонал помогает и дышать, и тужиться, и деток прикладывают к груди, и пуповину не обрезают сразу, и позы в родах бывают разные, и любимые тоже присутствуют. Я в роддоме была долго, поэтому насмотрелась и наслушалась. И вообще, много чего там происходит такого, как бы это выразиться, человеческого, что ли. Практически все то, что обещают и в домашних родах».

По факту гибели малыша этой женщины тоже проводили расследование: «Мы объяснять ничего не стали, ибо детки назад не вернешь, а сил… сил не было. Возбуждать уголовное дело… Для этого нужно было большее чувство агрессии, а у нас была боль, горе… Наверное, это сообщение является антирекламой домашних родов. Но ведь речь идет о жизни малышей. И родителям обычно не все равно, родится малыш живой или мертвый, здоровый или больной. И очень хочется верить, что этот случай принес большую пользу и опыт Эмме и Вите».

«Это единственный случай гибели ребенка в моей практике»

Нашей встрече с Эммой предшествовал такой телефонный разговор.

- Очень внимательно пишите, — посоветовала повитуха. — Чтобы не пострадали моя деловая репутация и достоинство. Потому что будут достаточно серьезные проблемы.

- Меня интересует, что вы скажете по поводу гибели ребенка.

- Ну, по экспертизе все четко понятно.

- Судя по выводам патологоанатомов, малыша тащили за голову…

- Нет, по экспертизе совершенно другое понятно.

- Вы можете сказать, что же произошло?

- Я в телефонном режиме не люблю работать. Я 15 лет в журналистике, член Союза журналистов.

- Так вы врач, акушерка или журналистка?

- Я не иголка в стогу сена, а кандидат в народные депутаты, человек с лицом, известна в мире. Если в мой огород будет что-то не очень приятное, мои адвокаты это спокойненько не перенесут. И у вас начнутся проблемы. Кому они нужны?

На встречу Эмма приехала не одна, а с мужчиной, который вмешивался в нашу беседу, подсказывал повитухе ответы. На мою просьбу представиться он ответил: «Адвокат». Подтверждающих документов не показал. А в конце встречи вдруг заявил: «Я не адвокат, а защитник». Так и не поняла, кто этот человек.

- В результатах судмедэкспертизы записано, что травмы получены ребенком при прохождении родовых путей, — утверждает Эмма. — Это говорит о том, что кости таза повредили голову. .Тянуть за голову так, чтобы покромсать кости, нереально. В таком случае были бы сломаны шейные позвонки. Рассказы о том, что кто-то там тянул за голову клещами, молотками, вилами, поломал голову, — это не так. С ребенком произошел несчастный случай в костях таза. На последнем УЗИ голова была намного меньше, поэтому женщина не шла на плановое кесарево. Потому что не предполагали, что голова окажется слишком большой, чтобы пройти через родовые пути. Кроме того, она была кальцинированной, круглой, то есть не выгнулась в удобную форму для родовых путей. (Понимаю, что акушеры-гинекологи будут удивлены такими словами, но цитирую Эмму дословно. — Авт. )

- Насколько мне удалось узнать, вы с 1992 года принимаете роды…

- Нет, я не принимаю роды.

- Но вы присутствовали при них, находились рядом с женщиной, которая захотела рожать дома. Вы ей помогали?

- Да.

- Как?

- В этой ситуации могло помочь плановое кесарево. Но когда голова уже вошла в родовые пути, никто ничего бы не сделал.

- В вашей объяснительной было сказано, что застряли плечи ребенка.

- Голова прошла по родовым путям. И пострадала. Знаете, существует черный медицинский юмор: не ошибается только патоморфолог. Действительно, плечи чуть-чуть застряли. Их повернули и достали ребенка.

- Кто поворачивал?

- Я. И плечам помогла пройти, и делала реанимационные действия, искусственное дыхание рот в рот, горячее и холодное обливание.

- Вы же говорили, что не участвуете в родах…

- Моя цель — моральная поддержка. Но если человек находится в беде…

- Были ли раньше случаи гибели детей во время домашних родов в вашем присутствии?

- Нет, — молниеносно ответил мужчина.

- Ну, вот этот случай, — после паузы сказала Эмма.

- В какой-то из роддомов Киева раз в неделю обязательно привозят рожавших дома женщин с осложнениями, — говорит заместитель главного врача роддома № 5 Дмитрий Говсеев. — Повитухи, которые им помогали, исчезают перед порогом медучреждения. А ведь врачи должны знать о ходе родов, чтобы решить, как действовать дальше. Об Эмме, практикующей в Киеве, наслышаны все акушеры-гинекологи города. Многие ее клиентки попадали к нам. Им оказывали помощь, назначали лечение. Были случаи, когда женщины обращались и через полгода после домашних родов. Оказывалось, плацента не отходила полностью, начиналось воспаление, которое по совету все той же повитухи пытались заглушить с помощью отваров трав. В итоге приходилось делать серьезные операции. Некоторые женщины, перенесшие такое воспаление, теперь не могут иметь детей… Я бы хотел встретиться с этой Эммой, причем даже на телевидении в прямом эфире. Но на контакт со мной она не идет.

… Каждый еще нерожденный ребенок имеет право на жизнь. Об этом много говорят противники абортов. Но как защитить желанных малышей, которых девять месяцев вынашивали мамы, если в день появления на свет рядом оказались неумелые повитухи? Почему-то мне кажется, что, глядя на чужих деток, Людмила будет думать: «Моему сыну было бы уже полгода, он бы уже улыбался и у него бы вырос первый зуб… »

15 мая 2007г, Інфо газеты "ФАКТЫ"

Платинова Буковина, Чернівці

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