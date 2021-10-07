На Буковині у швидкій помер громадянин Італії- 13.10.2021 10:51
У машині швидкої допомоги помер громадянин Італії.
У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти, і по дорозі в Чернівецьку лікарню швидкої медичної допомоги чоловік помер, повідомляє портал "Платинова Буковина".
«Сьогодні вранці машина швидкої допомоги виїхала в Сторожинець на виклик до 72-річного італійця. У нього було ускладнення хронічного захворювання, яке не пов'язане з коронавірусів. Однак в Сторожинецької районної лікарні відмовилися прийняти хворого. Медики пояснили, що у них зараз немає вільних місць в реанімації для пацієнтів без коронавируса », - розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.
Після цього машина швидкої допомоги попрямувала в Чернівецьку обласну клінічну лікарню, проте місця в реанімації там також були відсутні.
«Далі наші медики поїхали в Лікарню швидкої медичної допомоги у Чернівцях. По дорозі туди пацієнт помер в машині швидкої допомоги », - додав директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Нагадаємо, що під час матчу ветеранських команд в селі Коровія, в день свого 60-річчя помер відомий футболіст клубу «Буковина» Дмитро Білоус.
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