



Нужны ли антибиотики при лечении COVID-19 - 16.10.2021 10:39

Только за сутки 11 октября в Украине зафиксировано 11,9 тыс. Новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество заболевших за все время пандемии превысила 2500000.

При этом перед многими, кто уже болел раньше, независимо от тяжести течения болезни, стоял вопрос: нужны ли антибиотики для лечения COVID-19? Учитывая актуальность темы, МЗ предоставляет разъяснения.

Коронавирусная болезнь COVID-19 имеет вирусное происхождение, собственно об этом говорит само название заболевания. Поэтому лечить его антибиотиками нецелесообразно, ведь антибиотики не действуют на вирусы, только на бактерии.

"Профилактический" прием антибиотиков тоже абсолютно исключен из той же самой причине: антибиотики не лечат коронавирус.

Зато неконтролируемый прием антибиотиков может наносить значительный вред здоровью, начиная от побочных реакций у конкретного пациента и заканчивая увеличением количества антибиотикорезистентных бактерий (устойчивых к антибиотикам вследствие изменений или мутаций в их ДНК). Если врачи сталкиваются с антибиотикорезистентные бактериями, для больного это означает, что лечение может быть более длительным, менее эффективным, и, как следствие, дороговартиснишим.

Поэтому решение о применении антибиотиков может принять только врач, в зависимости от тяжести течения болезни, степени пораженности внутренних органов и, главное, наличии показаний для их применения.

Однако и врач не делает таких назначений по своему усмотрению. Лечение происходит согласно Стандарту оказания медицинской помощи «Коронавирусная инфекция», который постоянно актуализируется с учетом обновленных рекомендаций ВОЗ, СDC, ЕCDC. Соответствующим Приказом Минздрава определен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Согласно протоколу лечения взрослых пациентов, могут определяться следующие степени тяжести болезни:



Легкая степень тяжести (отсутствие затруднений дыхания)



Подтвержденный COVID-19: средняя степень тяжести



Подтвержденный COVID-19: тяжелое течение заболевания



Подтвержденный COVID-19: критический течение заболевания

Лечение при легкой степени, когда пациент лечится амбулаторно, предусматривает полноценное питание, достаточное количество жидкости, симптоматическое лечение с применением жаропонижающих средств (парацетамол, ибупрофен и т.п.) при лихорадке и боли. И никаких антибиотиков.

При средней степени тяжести антибактериальные средства также противопоказаны, они могут назначаться исключительно при наличии лабораторно подтвержденной сопутствующей бактериальной инфекции или при обоснованном подозрении на нее.

При тяжелом и критическом состоянии использования антибиотиков рассматривается также при условии присоединения бактериальной флоры.

Поэтому обращаем внимание: назначать антибиотики при Коронавирусная болезни COVID-19 может исключительно врач при наличии сопутствующей бактериальной инфекции. Вирусная инфекция не лечится антибиотиками. Прием антибактериальных препаратов без назначения специалиста может нанести значительный вред вашему здоровью.

Платинова Буковина, Черновцы

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