



Внаслідок зіткнення автомобіля з електроопорою, постраждало двоє. Фото - 15.10.2021 11:30

Внаслідок зіткнення автомобіля з електроопорою, постраждало двоє жителів Дністровського району. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

15-го жовтня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Селище. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного управляння поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний житель села Вашківці не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням автомобіля марки «БМВ» і допустив зіткнення з припаркованим транспортним засобом, після чого виїхав за межі проїжджої частини дороги, зніс огорожу та електроопору.

Внаслідок аварії травмувалися водій та його 21-річний пасажир. Наразі чоловіки перебувають у лікарні з травмами різної ступені тяжкості.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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