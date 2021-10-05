У Герці та Сторожинці нові начальники поліції. Кого призначили?

- 12.10.2021 10:58
У Герці та Сторожинці нові начальники поліції. Кого призначили?

Відповідно до наказу начальника ГУНП в Чернівецькій області Руслана Дударця, призначено нових тимчасово виконуючих обов’язки начальників відділень поліції у містах Сторожинець та Герца.

11 жовтня начальник Чернівецького районного управління поліції Ален Синжерян офіційно представив новопризначених керівників особовому складу.

Наразі відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) тимчасово очолить полковник поліції Віорел Барбакар. Він розпочав службу в правоохоронних органах у 2001 році, а з 2009 року почав обіймати керівні посади. До сьогодні поліцейський керував відділенням поліції № 4 (м. Герца).

Обов’язки т.в.о. начальника відділення поліції (м. Герца) покладені на підполковника поліції Олексія Команеска. До нині поліцейський займав посаду начальника зонального сектору № 5 кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції.

«Сьогодні перед поліцією постає безліч серйозних викликів, на які потрібно миттєво реагувати. У вирішенні складних ситуацій важлива підтримка та взаємодія всіх органів місцевої влади. Я впевнений, що нові керівники сформують надійні команди і впораються з усіма поставленими завданнями» - зазначив полковник поліції Ален Синжерян.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нові очільники поліції Буковини

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