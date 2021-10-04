



Нардеп Поляков зустрічався з Русланом Джамбулатовим перед смертю - 11.10.2021 16:16

Історія зі смертю нардепа Антона Полякова обростає все більш примітними подробицями.

Повідомляється, що перед смертю Поляков нібито зустрічався з Русланом Джамбулатовим, якого пов'язують з темою конфіскату, називають «кримінальним авторитетом» і який навіть знаходиться під санкціями РНБО (https://t.me/vert_i_call/1099). Нібито саме Руслан Джамбулатов садив Полякова в таксі (відзначимо, в показаннях таксиста спочатку не було інформації про другого чоловіка, а потім ця інформація х'явилася).

Зараз Джамбулата знову ж нібито вже затриманий поліцією. Принаймні в молодому і невеликому політичному Telegram-каналі «Монастир» з'явилися фотографії, які заявлені саме як фото з місця його затримання.

Далі найцікавіше - Джамбулата - помічник нардепа Анни Скороход на громадських засадах. Що, з урахуванням інформації про зв'язок Полякова та Скороход (https://t.me/KlymenkoTime/34896), - робить історію ще більш заплутаною.

Цікаво, що новина про те, що перед смертю нардеп Антон Поляков зустрічався з Русланом Джамбулатову (якого пов'язують з темою конфіскату, називають «кримінальним авторитетом» і який знаходиться під санкціями РНБО) https://t.me/KlymenkoTime/34898, зараз поширюють не тільки ресурси Офісу президента. А та, за нашою оцінкою, піарники Кличко. Мабуть, команда столичного мера зацікавлена ​​в тому, щоб сильніше замазати Джамбулатову в смерті.

Але є й інший цікавий момент - Руслан Джамбулата - помічник на громадських засадах не тільки нардепа Анни Скороход. А ось його брат Рустам - помічник самого Полякова.

8 жовтня відбувся обіцяний брифінг МВС по смерті нардепа Антона Полякова. Сенсацій він поки не приніс. Глава поліції Києва Іван Виговський розповів журналістам, що нардепа подвозділ його супутник, яким дійсно виявився Руслан Джамбулата (https://t.me/KlymenkoTime/34901). Але потім він висадив Полякова і той зловив таксі.

Далі вже в таксі Полякову стало погано, він приліг на сидіння і помер. Поліція, яка зупинила таксі за порушення правил дорожнього руху, не змогла реанімацією врятувати нардепа.

Важливий момент - Джамбулатову не затримали, як повідомлялося раніше. Був допит і поки на цьому все. У версіях сенсацій немає:

- хронічна хвороба, яка призвела до смерті (раніше вже озвучувалася, що причина смерті встановлена ​​- гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця);

- отруєння невідомою речовиною, причому як вбивство, так і самогубство.

На думку правоохоронців, за попередніми висновками, мова про природну смерть.

Платинова Буковина, Чернівці

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