Переведення годинника в жовтні 2021 року- 11.10.2021 14:57
Українцям нагадали про переведення годинника на зимовий час. Переводять годинники на зимовий час в останню неділю жовтня, яке цього року випадає на 31 жовтня. Коли і куди переводити годинник?
Перехід на зимовий час, переведення годинників в жовтні, перехід на зимовий час.
В Україні ось уже 40 років переходять на зимовий час, причому в парламенті неодноразово намагалися прибрати необхідність сезонного переведення годинників. Так, 3 березня Верховна Рада прийняла законопроект №4201 "Про обчислення часу в Україні" в першому читанні.
Чи потрібно переводити годинник в цьому році?
Новий проект закону передбачається встановити і закріпити на території України єдине київський час, що звільняє мешканців від стрибків на годину вперед-назад. Однак Рада не змогла прийняти проект закону в другому читанні і відправила документ на доопрацювання. Так що в 2021 році українці знову переведуть годинники на зимовий час.
Переводять годинники на зимовий час в останню неділю жовтня, яке цього року випадає на 31 число, неділя. Так як час переводять на годину назад, українці зможуть довше поспати на вихідних.
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