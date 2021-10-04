



Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт - 11.10.2021 14:41

Як повідомляє сайт Опозиційної платформи За життя

( https:// zagittya.com.ua/ua/news/novosti/renat_kuzmin_ viktoru_medvedchuku_vruchili_ odatajstvo_ob_areste_hotja_on_uzhe_nahoditsja_pod_domashnim_arestom_i_po_ zakonu_sud_ne_mozhet_izmenit_emu_meru_presechenija_.html),

Ренат Кузьмін заявив: Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт, хоча він вже знаходиться під домашнім арештом і за законом суд не може змінити йому запобіжний захід

Голові Політради партії опозиційну платформу - ЗА ЖИТТЯ Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це чергове порушення законодавства з боку правоохоронних органів, адже Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом, чи не порушує його і змінити йому запобіжний захід на більш тяжку суд не може, заявив народний депутат від ОТЗЖ Ренат Кузьмін у своєму Telegram.

«Медведчуку тільки що вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом, його чи не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжку », - підкреслив Кузьмін.

Однак, як зазначив нардеп, вимоги Закону влада не зупиняють.

«Але для цієї влади, як видно, не існує ні закону, ні логіки, ні здорового глузду. Працюють на публіку, як клоуни в цирку. Звідси і сума застави в мільярд. Мільярд! Власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон? » - заявив Кузьмін.

Він нагадав, що, перебуваючи під санкціями РНБО, Віктор Медведчук не має змоги здійснювати які-небудь фінансові операції.

«І все це при тому, що спочатку ця садистська влада рішенням РНБО наклала на Медведчука санкції і заборонила йому здійснювати будь-які фінансові операції, а тепер вимагає внести заставу, свідомо знаючи, що перерахувати він його не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк простий не прийме платіж через заборони РНБО. Запитайте хто-небудь у Зеленського, це та сама судова реформа, яку він обіцяв виборцям, або буде ще щось більш мерзосвітна? » - написав Ренат Кузьмін.

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Оригінал статті на сайті ОПЗЖ:

Председателю Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это очередное нарушение законодательства со стороны правоохранительных органов, ведь Медведчук уже находится под домашним арестом, не нарушает его и изменить ему меру пресечения на более тяжкую суд не может, заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram.

«Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую», ‒ подчеркнул Кузьмин.

Однако, как отметил нардеп, требования закона власть не останавливают.

«Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – заявил Кузьмин.

Он напомнил, что, находясь под санкциями СНБО, Виктор Медведчук лишен возможности осуществлять какие-либо финансовые операции.

«И все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк прост не примет платеж из-за запрета СНБО. Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – написал Ренат Кузьмин.



Платинова Буковина, Чернівці

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