Дмитро Разумков: наступним можуть звільнити Кличко

- 08.10.2021 10:59
Дмитро Разумков: наступним можуть звільнити Кличко

Разумков аявив, що наступним можуть звільнити Кличко, - екс-спікер озвучив журналістам свій прогноз.

Дмитро Разумков, якого 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку з поста спікера парламенту, заявив, що главу Київської міської держадміністрації Віталія Кличка можуть усунути з посади.

Про це він сказав на брифінгу.

У Разумкова запитали, кого він бачить наступним кандидатом на відставку.

"Не знаю, хто наступний. Думаю, що таких вже немає ... Кличко - да, Кличко може бути наступний", - сказав екс-спікер.

Нагадаємо, що голоси за відставку Разумкова віддали 284 народних депутата, 215 з них - представники "Слуги народу".

Раніше ми писали, що політтехнолог Тарас Загородній спрогнозував, що наступним після Разумкова під удар потрапить Кличко. Але, на його думку, мера Києва (і голову КМДА) буде важче "зіпхнути" з посади, ніж Разумкова.

Свою думку про відставку спікера парламенту висловив шеф-редактор порталу "Хвиля" і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. Рекомендуємо подивитися відео під назвою "Відставка Разумкова: Зеленський виграв, Разумков програв, Тимошенко вляпалася".

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Заява розумкова про Клічко, звільнення мера Київа 2021

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