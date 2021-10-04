Зеленський хоче призначати мера Києва і його не бентежить, що кияни не хочуть бачити його кандидата на чолі столиці, - Береза

- 08.10.2021 09:48
Зеленський хоче призначати мера Києва і його не бентежить, що кияни не хочуть бачити його кандидата на чолі столиці, - Береза

Президент України Володимир Зеленський намагається зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), щоб усунути політичного конкурента і отримати на чолі столиці керовану людину.

Про це заявив депутат Верховної Ради 8-го скликання, опонент Кличко на виборах Борислав Береза. Він упевнений, що Президента Зеленського не хвилює думка киян в питанні управління столицею.

Наадаємо, що Разумков після звільнення заявив, що наступним звільнять Кличко, -екс-спікер озвучив журналістам свій прогноз

"По-перше, він дуже хоче усунути потенційного конкурента на наступних президентських виборах, а він бачить в Кличка конкурента. І по-друге, він хоче отримати доступ до бюджету Києва, а це все-таки 2 млрд євро. Але кияни вже вирішили, хто буде на чолі Києва. і хоча мені вибір киян не подобається, і я вважаю його помилковим, але це вибір і я його приймаю. А Зеленський вже скуштував влада по-повній і хоче призначати всіх. Головне, щоб людина була покірний і керований Банковою. те, що кияни не хочуть бачити кандидата від Зеленського на чолі столиці і показали це на виборах в 2020 році, Вову не бентежить. Вова хоче сам вирішувати кому очолювати КМДА незалежно від бажання киян ", - написав Береза.

Політик зазначив, що рано чи пізно президенту доведеться відповідати за правовий нігілізм і злочини.

"Але для проштовхування такого рішення треба бути або переляканим ідіотом, або повним профаном в юриспруденції, або Зеленським. А можна бути три в одному. І тоді можна намагатися грати в царька, знімати з посад тих, хто розумніший і компетентніше тебе або тих, у кого вищий рейтинг довіри. Саме так діє сьогодні Зеленський. Але йому було б непогано заздалегідь подумати, до чого це призведе. Хоча, все вказує на те, що прогнозувати він не здатний. Вова розраховує на везіння і явно не знає притчі про кільці царя Соломона . Інакше б він знав, що так буде не завжди і через деякий час йому доведеться відповідати за його правовий нігілізм і злочини. і все ж Вові варто задуматися. Навіть якщо не звик або нічим ", - підсумував Береза.

Павло Твердохліб

 

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Береза мер Київа, Борислав Береза про Клічко, Розумков про Клічко

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Дмитро Разумков: наступним можуть звільнити Кличко Дмитро Разумков, якого 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку з поста спікера парламенту, заявив
- 08.10.2021 10:59
Якою буде ціна на газ у 2022 році? Причини для підвищення цін на газ були. Але не в 10 разів, якщо
- 07.10.2021 17:00
Рузумкова відправили у відставку У Верховній Раді проголосували за перерву в 30 хвилин, щоб дати можливість фракціям вибрати кандидатури
- 07.10.2021 14:58
Ціни на газ в Європі впали нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані, оприлюднені європейської біржі ICE
- 07.10.2021 10:50
Чи необхідно робити КТ комп’ютерну томографію при Covid-19? Навпаки КТ призначається лікарем тільки за показами, при відповідних
- 05.10.2021 12:24
Пермский стрелок: какие ошибки допустила его мать в воспитании сына? РАЗБОР ПСИХОЛОГА Пермский стрелок
- 05.10.2021 10:27
Прогноз ринку нерухомості на 2022 рік В уповільненні зростання цін на житло говорили і інші експерти, опитані порталом «Платинова Буковина » після
- 04.10.2021 17:35
Офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради «Страна.ua» заявила, що офіс президента України веде підкуп депутатів заради відставки спікера Ради
- 04.10.2021 13:26
Коли відставка сіпкера Верховної Ради? Парламентська фракція «Слуга народу» ініціює голосування про відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 5-8 жовтня
- 04.10.2021 11:53
Педофилы Черновцов из музучилища: как продвигается дело? Подозреваемым в развращении несовершеннолетних буковинцам продолжили содержания в СИЗО. Что известно о дело на фото - один из
- 04.10.2021 11:41

Всі новини