



Зеленський хоче призначати мера Києва і його не бентежить, що кияни не хочуть бачити його кандидата на чолі столиці, - Береза - 08.10.2021 09:48

Президент України Володимир Зеленський намагається зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), щоб усунути політичного конкурента і отримати на чолі столиці керовану людину.

Про це заявив депутат Верховної Ради 8-го скликання, опонент Кличко на виборах Борислав Береза. Він упевнений, що Президента Зеленського не хвилює думка киян в питанні управління столицею.

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"По-перше, він дуже хоче усунути потенційного конкурента на наступних президентських виборах, а він бачить в Кличка конкурента. І по-друге, він хоче отримати доступ до бюджету Києва, а це все-таки 2 млрд євро. Але кияни вже вирішили, хто буде на чолі Києва. і хоча мені вибір киян не подобається, і я вважаю його помилковим, але це вибір і я його приймаю. А Зеленський вже скуштував влада по-повній і хоче призначати всіх. Головне, щоб людина була покірний і керований Банковою. те, що кияни не хочуть бачити кандидата від Зеленського на чолі столиці і показали це на виборах в 2020 році, Вову не бентежить. Вова хоче сам вирішувати кому очолювати КМДА незалежно від бажання киян ", - написав Береза.



Політик зазначив, що рано чи пізно президенту доведеться відповідати за правовий нігілізм і злочини.

"Але для проштовхування такого рішення треба бути або переляканим ідіотом, або повним профаном в юриспруденції, або Зеленським. А можна бути три в одному. І тоді можна намагатися грати в царька, знімати з посад тих, хто розумніший і компетентніше тебе або тих, у кого вищий рейтинг довіри. Саме так діє сьогодні Зеленський. Але йому було б непогано заздалегідь подумати, до чого це призведе. Хоча, все вказує на те, що прогнозувати він не здатний. Вова розраховує на везіння і явно не знає притчі про кільці царя Соломона . Інакше б він знав, що так буде не завжди і через деякий час йому доведеться відповідати за його правовий нігілізм і злочини. і все ж Вові варто задуматися. Навіть якщо не звик або нічим ", - підсумував Береза.

Павло Твердохліб

Платинова Буковина, Чернівці

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