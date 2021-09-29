



Педофилы Черновцов из колледжа: как продвигается дело? - 04.10.2021 11:41

Подозреваемым в развращении несовершеннолетних буковинцам продолжили содержания в СИЗО. Что известно о дело на фото - один из подозреваемых в растлении несовершеннолетних / фото ГУНП в Черновицкой области

Двум буковинцам, которых подозревают в развращении несовершеннолетних и распространенные детской порнографии, продлили срок содержания под стражей до 26 ноября. Об этом сказала пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Соколовская.

Мужчины находятся под стражей почти полгода. За это время ведется досудебное расследование. По словам Соколовской, его результаты должны обнародовать 5 октября на брифинге МВС. Напомним, 74-летнего черновчанина и его 66-летнего товарища подозревают в развращении несовершеннолетних. По информации полиции, они занимались сексом с девушками в возрасте от 11 до 14 лет и платили им деньги за это. Девушки были из семей в кризисных условиях. Во время обысков квартиры обнаружили фото и видео детской порнографии.

Десяток обращений в полицию! На что жаловались соседи черновчанина, которого подозревают в педофилии? 66-летний мужчина работал преподавателем колледжа искусств имени Сидора Воробкевича. Его освободили, когда он был в СИЗО. После задержания мужчины, в колледже провели служебное расследование - опрашивали студентов. В основном ученики жаловались на то, что преподаватель говорил на темы сексуального характера. Одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил "нагнуться, чтобы мог расписаться на ее спине".

"Мог начать разговор о сексе": что о подозреваемом в педофилии преподавателя говорят в колледже Черновцов

Ранее адвокат преподавателя Любовь Литвинчук в телефонном разговоре сказала, что подозреваемый не комментировать, считает себя виновным. Другой подозреваемый отказался комментировать после судебного заседания.

Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как известно, в Черновцах уволили преподавателя колледжа искусств имени Сидора Воробкевича, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. Сделали это по результатам служебного расследования.

Об этом сказал директор колледжа Василий Бобик.

По его словам, комиссия опросила студентов колледжа. 22 человека сказали, что преподаватель нарушал правила этического поведения.

В основном студенты жаловались на то, что преподаватель говорил на темы сексуального характера. Одна из студенток вспомнила, что преподаватель просил "нагнуться, чтобы мог расписаться на ее спине".

По словам Бобика, ранее студенты не жаловались на поведение преподавателя, так воспринимали его высказывания несерьезно.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе с возможностью выйти под залог в почти два миллиона гривен. Ранее его адвокат Любовь Литвинчук сказала, что пока человек не будет комментировать, считает себя виновным.

Что стало известно в апреле 2021 года?

3 апреля в области задержали двух мужчин, подозреваемых в растлении несовершеннолетних. По информации полиции, 74-летний житель Черновцов и его 66-летний товарищ занимались сексом с девушками в возрасте от 11 до 14 лет. За это платили им деньги. Девушки были из неблагополучных семей. Во время обысков квартиры обнаружили фото и видео детской порнографии. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сначала подозреваемых выпустили под залог в 150 000 гривен. Впоследствии прокуратура подала на это решение апелляцию.

Апелляционный суд вновь отправил мужчин под стражу. Их залог увеличили до почти четырех миллионов гривен на обоих.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: На фото - один из подозреваемых в растлении несове

Всі новини