



Фото Калиновского рынка1995 год - 30.09.2021 09:03

В сети появились фото и видео Калиновского рынка в Черновцах 1995 года. Фото опубликовал Александр Столяр

Как все обстояло на рынке в том году? Смотрите на фото.

Для справки: КП МТК "Калиновский рынок" создан согласно решению исполнительного комитета Черновицкого городского совета от 04.02.1997г. №83/2. Это постоянно работающий смешанный рынок с преимуществом торговли непродовольственными продуктами, в составе которого работает 7 торговых секторов и 1 хозяйственный сектор. Для организации его работы предприятие пользуется земельными участками постоянного использования общей площадью 35,4 га, из которой 15,8 га отведено под торговую площадь. КП МТК «Калиновский рынок» на земельном участке площадью 0,1667 га осуществляет организацию парковки автотранспорта (142 паркоместа (в том числе 17 – для) ).

Коммунальное предприятие «Городской торговый комплекс «Калиновский рынок»

КП МТК "Калиновский рынок"

Калиновская13-А, Черновцы , 58020

ЕГРПОУ 22849693

телефон/факс 0372-51-24-99

оперативный дежурный 0372-50-86-37

прием граждан каждый четверг с 10.00 до 13.00, прием проводит представитель администрации

Генеральный директор КП МТК "Калиновский рынок"

Гульпак Олег Иванович

Основной предмет деятельности – создание надлежащих условий и предоставление нужных услуг для воплощения процесса купли-реализации продовольственных и непродовольственных продуктов на специально отведенной для данной цели местности, а также проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства Украины. Решением городского совета IV созыва от 24.04.2003 года №210 КП МТК «Калиновский рынок» предоставлен статус постоянно действующего рынка.

Предоставление субъектам хозяйствования на определенный срок осуществляется в соответствии с Правилами торговли на рынке города Черновцов путем заключения письменных договоров, в которых указывается расположение торгового места, вид объекта торговли, права и обязанности пользователя, порядок взимания платы за услуги и т.д. .

Рынок работает ежедневно, кроме понедельника:

Начало работы – 06.00

Конец работы – 14.00

Ежедневная санитарная уборка 14.00 – 19.00

Санитарный день – понедельник



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