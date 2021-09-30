Фото Калиновского рынка1995 год

- 30.09.2021 09:03
Фото Калиновского рынка1995 год

В сети появились фото и видео Калиновского рынка в Черновцах 1995 года. Фото опубликовал Александр Столяр

Как все обстояло на рынке в том году? Смотрите на фото. 

Для справки: КП МТК "Калиновский рынок" создан согласно решению исполнительного комитета Черновицкого городского совета от 04.02.1997г. №83/2. Это постоянно работающий смешанный рынок с преимуществом торговли непродовольственными продуктами, в составе которого работает 7 торговых секторов и 1 хозяйственный сектор. Для организации его работы предприятие пользуется земельными участками постоянного использования общей площадью 35,4 га, из которой 15,8 га отведено под торговую площадь. КП МТК «Калиновский рынок» на земельном участке площадью 0,1667 га осуществляет организацию парковки автотранспорта (142 паркоместа (в том числе 17 – для) ).

Коммунальное предприятие «Городской торговый комплекс «Калиновский рынок»
КП МТК "Калиновский рынок"
Калиновская13-А, Черновцы , 58020
ЕГРПОУ 22849693
телефон/факс 0372-51-24-99
оперативный дежурный 0372-50-86-37
прием граждан каждый четверг с 10.00 до 13.00, прием проводит представитель администрации
Генеральный директор КП МТК "Калиновский рынок"
Гульпак Олег Иванович

Основной предмет деятельности – создание надлежащих условий и предоставление нужных услуг для воплощения процесса купли-реализации продовольственных и непродовольственных продуктов на специально отведенной для данной цели местности, а также проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства Украины. Решением городского совета IV созыва от 24.04.2003 года №210 КП МТК «Калиновский рынок» предоставлен статус постоянно действующего рынка.

Предоставление субъектам хозяйствования на определенный срок осуществляется в соответствии с Правилами торговли на рынке города Черновцов путем заключения письменных договоров, в которых указывается расположение торгового места, вид объекта торговли, права и обязанности пользователя, порядок взимания платы за услуги и т.д. .

Рынок работает ежедневно, кроме понедельника:

Начало работы – 06.00
Конец работы – 14.00
Ежедневная санитарная уборка 14.00 – 19.00
Санитарный день – понедельник

 

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: фото калиновского рынка Черновцы, фото калинки Чернівці старі фото, перші фото калинівского ринку у Чернівцях, калинка фото Чернівці, фото и видео Калиновского рынка в Черновцах

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

День міста Чернівці 2021. ПРОГРАМА Програма заходів до Дня міста Чернівці.
- 29.09.2021 16:44
Як будуть пускати вболювальників на Олімпіаду-2022? Пекіні визначились із допуском іноземних уболівальників на Олімпіаду-2022
- 29.09.2021 15:14
У Чернівцях співробітники КОРД узяли участь в змаганнях бригад екстреної медичної допомоги Змагання відбулися сьогодні, 29 вересня, на території Чернівецького обласного центру екстреної
- 29.09.2021 12:35
Monobank готує запуск сітки власних банкоматів Банкомат Monobank вже тестують
- 28.09.2021 16:25
Якби вибори завтра. До парламенту проходить 5 партій. без Голосу Опитування проводилося з 16-го по 21 вересня серед громадян старше 18 років по
- 28.09.2021 15:44
Користь і шкода винограду Виноград - дивовижна культура, росте навіть в холодних місцях
- 28.09.2021 10:41
У Дністровському районі поліцейські задокументували аварію, у якій постраждав водій мопеда Сьогодні, 27 вересня, у межах села Михалкове внаслідок ДТП травмувався
- 27.09.2021 19:02
Бонусы Poker Match и как ими пользоваться PokerMatch - первый покер-рум, созданный специально для игроков из Украины
- 27.09.2021 18:35
Розлите молоко означає прийдешні побутові клопоти. Прикмети про молоко
- 27.09.2021 15:02
Варианты бонусов в казино Преимущества казино игрок оценит в процессе ставок. Для начала игры вам
- 27.09.2021 14:32

Всі новини