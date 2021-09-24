



У Дністровському районі поліцейські задокументували аварію, у якій постраждав водій мопеда - 27.09.2021 19:02

Сьогодні, 27 вересня, у межах села Михалкове внаслідок ДТП травмувався 38-річний місцевий житель. Медики госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення районної лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці та встановлюють обставини інциденту.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції. Попередньо правоохоронці з’ясували, що водій мопеда «Honda» не обрав безпечної швидкості, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії чоловік отримав численні травми голови. Кермувальник перебуває без свідомості в реанімації. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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