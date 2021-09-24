Виробництво молока продовжує скорочуватися.

- 24.09.2021 18:56
Виробництво молока продовжує скорочуватися.

За даними Державної служби статистики України, виробництво молока за 8 місяців 2021 року скоротилося на 6,2% щодо того ж періоду 2020 року.

Всього за січень-серпень вироблено 6 млн 35 тис. тонн молока. Сільськогосподарські підприємства зменшили виробництво на 1,4% (вироблено 1 млн 850 тис. Т), а господарства населення на 8,3% (4 млн 185 тис. Т).

За сукупними даними всіх категорій господарств тільки Тернопільська область показала збільшення виробництва молока на 0,6%, в інших областях виробництво скоротилося, найбільше - в Миколаївській, на 12,5%.

За показниками сільськогосподарських підприємств 9 областей зуміли наростити виробництво (0,5% - 20%), а дані по господарствах населення свідчать про те, що всі без винятку області скоротили виробництво в межах 3,8% - 19,7%.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: статистика виробництва молока Україна 2021, держстат звіт

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