



Бонусы Poker Match и как ими пользоваться - 27.09.2021 18:35

Какие бонусы предлагает PokerMatch Украина игрокам?

PokerMatch - первый покер-рум, созданный специально для игроков из Украины. Платформа работает в онлайн формате. Официальный сайт и клиентские версии имеют украиноязычное меню и службу поддержки. Перед игрой заберите на https://casino-review.com.ua/pokermatch-bonusy/ бонусы в Покерматч. Они представлены преимущественно промокодами. Используя их на сайте, вы активируете ряд привилегий.

Бонус для нового игрока

На протяжении трех лет Pokermatch предоставлял бездепозитную награду новым игрокам. Однако с 2019 года политика клуба изменилась. Отныне вознаграждение новым членам изменилось. Выберите один из двенадцати вариантов поощрения. На объем и вид награды влияет размер депозита, который вы вносите.

Как получить welcome подарок PokerMatch?

Приветственные бонусы - это форма благодарности покер-рума за ваш выбор. На текущий момент их 12. В основном они представлены бесплатными билетами на виндфолл-турниры различного номинала и турнирными гривнами. Чтобы получить welcome бонусы и воспользоваться ими выполните следующие действия:

Пройдите быструю и бесплатную регистрацию на официальном сайте или через приложение "Покер Матч".

Укажите действующий e-mail, который станет вашим логином. Также его потребуется подтвердить переходом по ссылке.

Внесите депозит через личный кабинет удобным способом. Минимальная сумма для активации бонусов - 250 грн.

Подарок от покер-рума будет начислен автоматически. Если этого не произошло спустя 24 часа напишите в support.

К слову, Pokermatch - это не только площадка для игры в покер. Это также ка зи но с игровыми автоматами. Поэтому бонусы, которые здесь дают, можно использовать в виртуальном зале. Например, используйте турнирные гривны для участия в конкурсах по набору поинтов на одноруких бандитах.

Промокоды и фриспины Покер Матч

В Pokermatch Украина можно получить бонусы, которые используются на игровых аппаратах. Забрать их можно по промокоду, который представляет собой буквенно-цифровую комбинацию. Укажите ее при внесении первого депозита. Расчет награды происходит автоматически.

Фриспины на слоты

Когда вы переходите в раздел "Игровой зал" Pokermatch, то получите уведомление о возможности активировать один из двух бонусов. Это фриспины - бесплатные вращения. Они предлагаются на конкретных игровых автоматах. На текущий момент бонусы клуба можно задействовать на слотах:

Book of Cats разработчика BGaming. Номинальная стоимость вращения составляет 0,30 гривен на линию. Всего в аппарате 10 игровых линий, а максимальный выигрыш достигает 75 тыс. Book of Dead компании Play'n'Go. С помощью этого игрового автомата игроки смогут совершить от 15 до 100 бесплатных фриспинов. Каждое вращение барабана стоит 3 гривны.

Какой именно однорукий бандит выбрать - решать посетителям. Покерматч начисляет бонусы не только новым игрокам. Проводя активно время на сайте, вы также сможете рассчитывать на получение разнообразных поощрений. Чтобы не пропустить важные акции, ка зи но предлагает оформить подписку на новости.

Отыгрыш бонусов в ПокерМатч

Во многих игровых клубах действует практика привязки подарков к вейджерам. Другими словами, до полного отыгрыша вывести заработанные средства не удается. В Pokermatch Украина подобные правила отсутствуют. Полученные бонусы не придется отыгрывать. Сразу после активации наград, приступайте к игре. В покер-руме используйте полученные билеты, чтобы присоединиться бесплатно к турнирам. В игровом зале прокрутите все фриспины. Выигранные деньги в обоих случаях удастся вывести быстро на карту за 15 минут.

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