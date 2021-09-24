Розлите молоко означає прийдешні побутові клопоти. Прикмети про молоко

- 27.09.2021 15:02
Розлите молоко означає прийдешні побутові клопоти. Прикмети про молоко

Практично кожна людина рано чи пізно може перекинути якусь рідину. Наприклад, розлити чай на столі, перевернути на себе каву перед виходом на роботу, перелити сік зачепивши його рукою. Але тільки з молоком існують прикмети, які наводять жах на людину.

Як тільки людина виявить на кухні білу калюжу, не потрібно відразу панікувати. Найкраще розглянути калюжку і подивитися в календар тлумачення.


  • Бульбашки, які утворилися на молоці, пророкують шанс на отримання грошових коштів у вигляді премії, або ж лотерея.
  • Якщо ж молоко розлилося на 9-й місячний день, то можливо так вищі сили дають можливість людині зрозуміти, що він пливе проти течії, і прийшов час міняти напрямок.
  • Перекинутий напій означає проблеми в побуті.
  • Якщо розлити молоко на стіл - це обіцяє про прихід недоброзичливців в гості, які красиво вміють приховати свої недобрі наміри у вигляді дружби.
  • Перекинути рідина в холодильнику - це до проблем з краном, батареями, може бути відключать воду на невизначений час.
  • Вивернути молоко на землю - говорить лише про те, що буде складне подорож, але коли людина повернеться, його буде чекати успіх.
  • Але є і хороші новини, якщо ж перекинути молоко на свій одяг, то варто чекати успіху, матеріальний добробут збільшитися в рази.

Для того, щоб прибрати весь негатив, який може бути від пролитого молока, слід присипати калюжку золою. Вона здатна всотати в себе всі негативні емоції, потім помити підлогу простий проточною водою. Природно, що в квартирі важко знайти деревну золу, тому її можна зробити самостійно з сірників.

Не варто сильно вірити у всі прикмети, тому що вони не були доведені. Хтось переживає дуже, а комусь начхати на передбачення.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: прикмети про молоко, поради при прикметах

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