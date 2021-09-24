



Розлите молоко означає прийдешні побутові клопоти. Прикмети про молоко - 27.09.2021 15:02

Практично кожна людина рано чи пізно може перекинути якусь рідину. Наприклад, розлити чай на столі, перевернути на себе каву перед виходом на роботу, перелити сік зачепивши його рукою. Але тільки з молоком існують прикмети, які наводять жах на людину.

Як тільки людина виявить на кухні білу калюжу, не потрібно відразу панікувати. Найкраще розглянути калюжку і подивитися в календар тлумачення.





Бульбашки, які утворилися на молоці, пророкують шанс на отримання грошових коштів у вигляді премії, або ж лотерея.

Якщо ж молоко розлилося на 9-й місячний день, то можливо так вищі сили дають можливість людині зрозуміти, що він пливе проти течії, і прийшов час міняти напрямок.



Перекинутий напій означає проблеми в побуті.



Якщо розлити молоко на стіл - це обіцяє про прихід недоброзичливців в гості, які красиво вміють приховати свої недобрі наміри у вигляді дружби.



Перекинути рідина в холодильнику - це до проблем з краном, батареями, може бути відключать воду на невизначений час.



Вивернути молоко на землю - говорить лише про те, що буде складне подорож, але коли людина повернеться, його буде чекати успіх.



Але є і хороші новини, якщо ж перекинути молоко на свій одяг, то варто чекати успіху, матеріальний добробут збільшитися в рази.



Для того, щоб прибрати весь негатив, який може бути від пролитого молока, слід присипати калюжку золою. Вона здатна всотати в себе всі негативні емоції, потім помити підлогу простий проточною водою. Природно, що в квартирі важко знайти деревну золу, тому її можна зробити самостійно з сірників.

Не варто сильно вірити у всі прикмети, тому що вони не були доведені. Хтось переживає дуже, а комусь начхати на передбачення.

Платинова Буковина, Чернівці

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