



Українці стали менше купувати хліб, картоплю, яйця та фрукти - 27.09.2021 10:49

Державна служба статистики повідомила, що в 2020 році населення України скоротило споживання основних видів харчування. Про це йдеться в звіті Держстату.

Зокрема, в минулому році середньорічне споживання хліба і хлібобулочних виробів на душу населення в порівнянні з 2019 роком знизилося на 1%, склавши 96,6 кг.

Крім того, українці стали на 1,25% (134 кг / рік) менше їсти картоплі, яєць - на 1,42% (278 кг / рік), риби - на 0,8% (12,4 кг / рік), а також овочів - на 0,4% (164 кг / рік).



При цьому найбільше падіння споживання спостерігається в секторі фруктів і ягід - на 3,75% (до 56,5 кг / рік) і цукру - на 3,47% (до 27,8 кг / рік).

А ось м'яса в Україні стали споживатися на 0,37% (до 53,8 кг / рік) більше, молока і молочних продуктів - на 0,7% (до 201,9 кг / рік), масла - на 2,5% (12,3 кг / рік).

За словами Ольги Козак, вже напередодні пандемії було зрозуміло, що світова промисловість перебуває на порозі масштабних змін. Чи не найважливішим фактором стала урбанізація. Зростання доходів міського населення відразу позначився на збільшенні змісту тваринних жирів в раціоні, причому молочний жир був найбільш доступним, а тому першим заміняв рослинний.

Сталося також збільшення споживання масла і твердих сирів і поступове зменшення споживання так званих «свіжих молочних продуктів» (fresh dairy products), тобто питного молока, ферментованих продуктів, молочних напоїв, а також сиру. Щоб утримати споживача, виробники цієї продукції значно розширили асортимент. Так, питне молоко можна знайти з різним вмістом жиру, з наповнювачами, підсолоджувачами, вироблене за спеціальною технологією (наприклад, ультрапастеризоване молоко або молоко А2) і від різних видів тварин. Те ж стосується і іншої продукції. Значно розширився ринок йогуртів.

Культура харчування поза домом активізувала ринок молочних інгредієнтів. Збільшення кількості людей з лактозною непереносимістю спонукало молочну промисловість почати виробництво безлактозної молочної продукції.

Норма споживання

Загальновідомо, що середньостатистичний український споживач не споживає молока і молочних продуктів відповідно до норми, яка становить 390 кг на душу населення в рік на одну людину. Такий нормативний показник можна вважати досить обґрунтованим. По-перше, він вже був досягнутий на початку 90-х років, по-друге, Україна відноситься до країн, де молоко і молочні продукти становлять третину добового раціону. По-третє, такий або навіть вищий рівень споживання досягнутий в розвинених країнах світу.

У 2019 споживання молока і молочних продуктів в Україні досягло антирекордну за період незалежності рівня - менше 200 кг. При цьому основною причиною зниження стала не зміна раціону за рахунок збільшення в ньому частки продуктів преміум сегменту, а істотне зменшення доходів українців за останні 30 років в результаті ряду економічних криз, викликаних як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Саме цим пояснюється висока частка витрат на харчування, яка в Україні в 2019 році була однією з найвищих в світі - більше 40% (на молочні продукти 14%). У розвинених країнах показник витрат на харчування не перевищує 15%. Україна ж практично відстає, наздоганяючи Уганду, Анголу, Бангладеш і Нігерії, яка має найбільший показник витрат на харчування в світі - 59%.

Тренди

Українські тренди в споживанні молочних продуктів мають певні особливості. По-перше, маємо унікальну ситуацію, коли на одному ринку фігурують і навіть конкурують між собою два види виробників молока - високотехнологічні молочні ферми з середнім поголів'ям 500 корів і більше, і господарства населення, які представляють собою майже 1 млн домогосподарств з поголів'ям 1-2 корови, яких тримають для забезпечення молочною продукцією власних сімей і реалізації залишку на сільських ринках, а також забезпечення родичів і сусідів. Таке молоко обертається поза організованим ринком і практично ніде документально не фіксується. На переробку населення реалізує лише 14% від виробленого молока.

За даними статистики, в 2019 році частка молока, яке залишилося у населення, склав 6,1 млн тонн, або 63% від усього молока, виробленого в Україні. Ця частка раніше була ще вище і в окремі роки перевищувала 80%, проте за останні 10 років виробництво молока в цій категорії скоротилася на 28%.

Якщо припустити, що одна корова забезпечує молочною продукцією в середньому одну сім'ю з 5 осіб, то це означає, що близько 7 млн ​​селян, або 54% ​​від усього сільського населення, можуть повністю забезпечити себе молочними продуктами.

Міські та сільські жителі

Українські міські і сільські жителі, якби не були обмежені низькими доходами, споживали б молочних продуктів в обсязі, відповідному рекомендованої раціональній нормі. Це підтверджує і аналіз залежності рівня споживання молока і молочних продуктів в перерахунку на молоко від грошових доходів населення.

Сільське населення досягає норми споживання молочних продуктів при доходах понад 5000 грн / місяць, а міське - при доходах понад 6400 грн. Проблема в тому, що такий рівень споживання може собі дозволити тільки 11% сільських домогосподарств і 10% міських. Поглиблення кризи призведе до подальшого зменшення чисельності таких домогосподарств.

Однією з особливостей вживання молочних продуктів в Україні є велика частка свіжих молочних продуктів в раціоні як сільських, так і міських домогосподарств. За даними міжнародного аналітичного агентства CLAL Україна є світовим лідером зі споживання питного молока та інших свіжих молочних продуктів - кисломолочних та сиру. Низькі доходи значної частини споживачів призводять до вибору ними більш дешевих продуктів, до яких відноситься, перш за все, з незбираного молока.

Із зростанням доходів раціон змінюється на користь більш дорогих видів продукції - сиру і масла.

Така залежність характерна як для сільських, так і для міських домогосподарств з тією різницею, що доходи селян нижче, а споживання за рахунок власного виробництва вище.

Відмінності між сільськими і міськими жителями в споживанні молочних продуктів стосуються асортименту молочної продукції, місця придбання та походження. Міські жителі переважно купують продукцію, вироблену молочною промисловістю, в торгових мережах, а сільські виробляють її самі або купують на локальних ринках. Селяни, при незначній різниці в обсягах споживання (на 7% більше, ніж жителі міст), від 43% до 48% молочних продуктів за винятком масла отримують зі своїх домогосподарств.

Пандемія та споживання

Наближення світова економічна криза в першу чергу призведе до зменшення рівня доходів населення. Відповідно, споживачі перейдуть до більш дешевим молочним продуктам, зменшивши в цілому обсяги споживання. Ймовірно, показник споживання молока і молочних продуктів в 2020 році буде менше, ніж він був в 2019.

Спроектувати поведінку споживачів можна за рахунок коефіцієнтів еластичності попиту за доходами. Так, по молочних продуктах коефіцієнти еластичності в перерахунку на молоко становлять для сільських жителів 0,75, а для міських 0,57. Чим бідніше населення, тим ближче до 1,0 показник еластичності молочної продукції, що наближає її до товарів розкоші.

З посиленням кризи нееластичними по доходах залишаться лише найдешевші молочні сегменти, а коефіцієнти в зазначених групах значно зростуть.

Отже, основним фактором, що стримує споживання молочних продуктів відповідно до раціональними нормами, є низькі доходи переважної більшості населення. До пандемії лише 10% домогосподарств України споживали молочні продукти в обсягах, які відповідають найкращим практикам і відповідним рівнем розвинених країн світу. Тобто, в молочному раціоні більшості споживачів переважало питне молоко і кисломолочна продукція.

Подальше зменшення доходів внаслідок наближається світової кризи істотно вплине на споживача молочних продуктів і призведе в цілому до змін у молочній галузі України. Споживання молочних продуктів зменшиться і буде орієнтовано на більш дешеві сегменти продукції з незбираного молока.

Населення буде і надалі забезпечувати свої сім'ї власновиробленої молоком і молочними продуктами.

Загалом активізація натурального виробництва в період криз досить виправдана, адже це частково гарантує селянам регулярне забезпечення молочними продуктами своїх сімей. Пандемія лише підтвердить впевненість селян в необхідності формування продовольчих запасів, доцільності виробництва продуктів і їх зберігання, особливо при низьких грошових доходах, які за прогнозами повинні стати ще менше в найближчі два роки.

Безумовно, пандемія змусить тих селян, які планували згорнути молочне виробництво, задуматися чи варто це робити і, можливо, вони вирішать зберегти його. Це за умови, якщо будуть налагоджені традиційні канали збуту (сільські базари), тимчасово закриті на карантин.

Платинова Буковина, Чернівці

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