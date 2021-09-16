На Буковині за клопотанням слідчих поліції суд арештував чернівчанина за умисне пошкодження майна посадовця

- 22.09.2021 13:43
На Буковині за клопотанням слідчих поліції суд арештував чернівчанина за умисне пошкодження майна посадовця

Нагадаємо: 27 квітня в будинку голови однієї з територіальних громад виникло загорання, внаслідок якого було частково пошкоджено приміщення гаража. Під час здійснення спеціальних поліцейських заходів правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився раніше судимий 21-річний чернівчанин.

У результаті досудового розслідування поліцейські з’ясували, що в ніч з 26 на 27 квітня правопорушник проник на територію домогосподарства голови Чагорської територіальної громади. Чоловік розбив вікно гаража цокольного поверху будинку та вкинув туди ємність із легкозаймистою речовиною.

Після скоєного порушник втік з місця події. Внаслідок загорання вогонь пошкодив приміщення гаража. Результати товарознавчої експертизи засвідчили, що сума завданих збитків господарю становить понад 160 тисяч гривень.

Відпрацювавши декілька версій, правоохоронці встановили особу зловмисника, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортом.

Із залученням силової підтримки спецпідрозділу КОРД поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання чернівчанина. Правоохоронці виявили та вилучили два предмети, схожих на зброю, та направили їх для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Учора, 22 вересня, слідчі поліції за погодженням Чернівецької обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня Шевченківський районний суд міста Чернівці обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 190 тисяч гривень.

Порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Ключові слова: підпал держслужбовця Чернівці

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