



Сіті гід Черінівців - 23.09.2021 14:45

Путівник по кращим містам Чернівців - на сайті та оффлайн! Чудове місто Чернівців - справжня Мекка для туристів - у всі пори року у Черінвцях багато туристів та відпочиваючих з різних куточків країни. Туристи дивляться не тільки Черінвці, а й принади Буковинскього краю, Чернівецької області.

В нагоду туристу стане Путівник по Черінвцям - друковане видання та онайн портал Сіті Гід Чернівців. Видаєтсья й довідник Пцтівник по Черінвцям, який ви можете придбати у крамницях міста. Подорожуючі можуть подивитися визначні місця міста та області та спланувати марштур туру. Це можу бути тур вихідного дня, а можє бути велика екскурсія Україною з відвіданням декількох місць або регіонів нашої країни.

Цей напрямок користується підвищеним попитом у українців та гостей з Європи ось вже багато років, а завдяки добре розвиненою сітці маршрутів є можливість відвідати не тільки традиційні Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський, а й інші міста цієї цікавої місцини.На сайті Сіті гід Чернівці фахівці зібрали корисну інформацію про найцікавіші принади міста, гастрономічні заклади, інформацю про місто, тощо.

Як діставтися до Черінвців, у якому селі Маланка цікавіша та бануш краще, що подивитися і на чому можна заощадити? Огляди самих цікавих буковинських міст і море корисної інформації про них читайте в спеціальному розділі "Путівнику по кращим містам Черінвців".

Центром найменшої області в Україні є місто Чернівці - теж компактний, затишний і красивий. Чернівці також є столицею Буковини, історичного краю, який в різний час належав Австро-Угорщини, Румунії і навіть був під владою турків. Що подивитися в Чернівцях? Місто рясніє визначними пам'ятками, його архітектура унікальна і неповторна. Завдяки розвиненій інфраструктурі ви отримаєте справжнє задоволення від перебування в Чернівцях і надовго запам'ятаєте проведене в цьому місті час.

Перша письмова згадка про поселення, на місці якого розташовуються сучасні Чернівці, датується 1408 роком, а це означає, що місто перейшло 600-річний рубіж. За всю свою історію Чернівці пережили різні періоди, обзавелися багатою культурою, населення тут рясніє національностями, тут сповідуються різні віри, а на вулицях з'явилася маса пам'яток.

У центрі міста розташований Свято-Духівський кафедральний собор - осередок християнської віри на Буковині, освячення якого відбулося в 1864 році. Задній фасад собору виходить на вулицю Ольги Кобилянської, мабуть, найкрасивішу вулицю Чернівців. Також в Чернівцях існує ряд інших церков, храмів і костьолів, і кожне з цих культових споруд має яскраву, що запам'ятовується зовнішність і зберігає власну історію.

Архітектурна перлина Чернівців, як її багато хто називає - це колишня резиденція Буковинських митрополитів, де знаходиться діюча церква Трьох Святителів і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, а також дендропарк. Комплекс резиденції виглядає велично, з багатим оздобленням внутрішніх зал і будівель в стилі готики. Всі ці місцини ви можете знайти на міському сайті Сіті Гід Чернівців

У самому центрі Чернівців ви не обійде увагою Ратушу, яку вінчає п'ятдесятиметрова вежа, колись служила в якості пожежної каланчі. Спустившись нижче по центральній вулиці міста - Головній, ви напевно зіткнетеся віч-на-віч з історичною будівлею, яке відоме як Будинок-корабель, завдяки своїй характерній формі, з «капітановим містком» і щоглою на вежі.

Німецький, Єврейський, Польська, Румунська народні доми ... Все це свідчить про багатонаціональність міста. Театр імені Ольги Кобилянської, ляльковий театр, маса кінотеатрів, філармонія, органний зал, музеї та експозиції на будь-який смак - це знаки високої культури. Церкви свідчать про духовність. Майже на кожному куті є затишні кафешки і ресторанчики, а також готелі, так що відпочити в Чернівцях можна не тільки душею, а й тілом.



Платинова Буковина Черінвців

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