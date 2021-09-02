



Дівчина вколола ботокс заради омолодження і «постаріла на десять років» - 09.09.2021 15:35

21-річна блогерша Тобін зробила ін'єкції ботокса і показала результат процедури в TikTok

Блогерша зробила ін'єкції ботокса заради омолодження і була вилаяти користувачами мережі. На опублікований в TikTok ролик звернули увагу журналісти The Sun.

21-річна Церіс Тобін (Cerys Tobin) продемонструвала своє обличчя перед процедурою. На розміщених кадрах видно, що шкіра дівчини покрита зморшками в області чола і навколо очей. Потім вона показала себе на перший, третій, 10-й, 18-й і 21-й день після уколів. За словами блогерша, зморшки поступово ставали менше, а потім повністю зникли з її обличчя.

Ролик став вірусним і набрав дев'ять мільйонів переглядів. Глядачі розкритикували нову зовнішність Тобін і заявили, що процедура «зістарила її на десять років». «Залишилася без емоцій», «Як нежива», «І це вважається гарним? Вона буквально постаріла на десять років! »,« Стала старою »,« Цікаво, що заради зникнення зморшок треба пожертвувати емоціями. Дорога ціна », - висловлювалися вони.

Раніше у вересні жінка знайшла зовнішність Меган Фокс після ботокса і прославилася в мережі. Автор відео Наташа Беллі (Natasha Bally) продемонструвала своє обличчя до уколів - її шкіра була покрита глибокими мімічними зморшками. Потім жінка показала результат ін'єкцій. На розміщених кадрах видно, що до восьмого дня зморшки повністю зникли з лиця, а шкіра стала рівною і гладкою.

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Платинова Буковина, Чернівці

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