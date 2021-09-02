



На Буковині жінка померла від укусу шершня. Як вберегтися від шершня? Поради - 09.09.2021 15:51

У Чернівецькій області жінка померла після укусу шершня. Трагедія відбудася в одному з сіл регіону - у Сторожинці. На 65-річну місцеву мешкаку напали шершні. Жінка не мала пересторог, вона не Після укусів шершнів вона померла. Потерпілій було викликано швидку допомогу , але після прибуття швидкої та наданя допомоги лікарями, нажаль жінка померла - лчкарі підтвердили смерть жінки.

Лікар розповів про те, чому можна померти від укусу шершня і як себе убезпечити. Наскільки небезпечні для людини ці комахи?

Шершні схожі на дуже великих ос!

Асистент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини Донг, алергологом-імунологом Оленою Надею, пояснила, наскільки небезпечний укус шершня. Виявилося, що передбачити реакцію організму на укус цієї комахи практично неможливо. Однак одне варто знати напевно: людині точно знадобиться термінова допомога лікарів.

- Справа в тому, що отрута шершня багатокомпонентний. Але головне, він містить такі молекули, як ацетилхолін і гістамін. Саме вони є провокаторами алергічних реакцій. Вони містяться в нашому організмі, але в дуже малій кількості, яке для нас корисно. А під час укусу шершня їх стає занадто багато, і ці молекули за рахунок свого миттєвої дії на судини можуть спровокувати розширення периферичних судин, уповільнення серцевих скорочень і різке зниження артеріального тиску, - розповіла Олена Надею.

Крім того, укус шершня може привести до Набряк Квінке в області укусу і гіперемії (переповнення судин кров'ю). Особливо небезпечні для людини укуси в області голови, шиї, серця і живота, оскільки в цих місцях розташовуються важливі судини, які доходять до життєво важливих органів.

Також слід зазначити, що реакція алергіків на укус шершня буде в рази гірше, ніж у людини, яка не страждає на алергію.

- Ризик виникнення після укусу яскраво виражених алергічних реакцій у алергіків набагато вище, ніж у людини, у якого немає алергії. Реакція сильно загострюється, і це може привести навіть до блискавичного летального результату, який може наступити протягом п'яти-десяти хвилин, - поділилася алерголог-імунолог.

За словами Олени, для того щоб убезпечити себе від укусу шершня, не слід надягати відкриту і яскравий одяг. Одягнутися слід в довгі штани і обтягуючий кофту. Крім того, якщо ви помітили комаха, не варто махати руками - різкі рухи дратують шершнів, і вони можуть напасти. Також потрібно звернути увагу на запахи - цих комах дратують різкі аромати, в тому числі косметичні. Від цього шершні стають агресивними. І не варто, прямуючи в ліс, брати з собою яблука і банани - ці запахи їх, навпаки, залучають.

Якщо ж вас все-таки вкусив шершень, потрібно якомога швидше викликати швидку допомогу!

Платинова Буковина, Чернівці

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