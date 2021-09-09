



На Закарпатті землетркс - 09.09.2021 11:44

На Закарпатті стався землетрус. Магнітуда склала 2,5 бала

Державна служба з надзвичайних ситуацій проінформувала про те, що в Закарпатській області стався землетрус.

За даними прес-служби ГСЧС, магнітуда землетрусу склала 2,5 бала.

Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району був зафіксований підземний поштовх о 16:32 8 вересня.

"Зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків. Звернень від громадян в ГСЧС не надходило", - розповіли рятувальники.

Платинова Буковина, Чернівці

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