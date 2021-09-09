На Закарпатті землетркс- 09.09.2021 11:44
На Закарпатті стався землетрус. Магнітуда склала 2,5 бала
Державна служба з надзвичайних ситуацій проінформувала про те, що в Закарпатській області стався землетрус.
За даними прес-служби ГСЧС, магнітуда землетрусу склала 2,5 бала.
Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району був зафіксований підземний поштовх о 16:32 8 вересня.
"Зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків. Звернень від громадян в ГСЧС не надходило", - розповіли рятувальники.
Коментарі (0)
Другие новости:
Обмеження нещеплених громадян в локдаун 2021-2022 У разі локдауна будуть очікуватися істотні обмеження щодо нещеплених громадян.
- 09.09.2021 18:54
- 09.09.2021 18:54
Британія знайшла спосіб вийти з кризи Британія спростить правила отримання ліцензії на водіння вантажівок
- 09.09.2021 17:40
- 09.09.2021 17:40
На Буковині жінка померла від укусу шершня. Як вберегтися від шершня? Поради В одному з сіл регіону на 65-річного місцевого жителя напали шершні. Після укусів вона померла.
- 09.09.2021 15:51
- 09.09.2021 15:51
СБУ знову виявили порушення в роботі адміністрації Києва
- 09.09.2021 15:45
- 09.09.2021 15:45
Дівчина вколола ботокс заради омолодження і «постаріла на десять років» 21-річна блогерша Тобін зробила ін'єкції ботокса і показала результат процедури в TikTok
- 09.09.2021 15:35
- 09.09.2021 15:35
Росія має намір видати мільйон паспортів на Донбасі
- 09.09.2021 09:38
- 09.09.2021 09:38
Дівчина вистрілила у вчителів з арбалета В місті Полтава дівчина принесла в школу арбалет і поранила з нього двох
- 06.09.2021 18:18
- 06.09.2021 18:18
Помер актор Жан-Поль Бельмондо Про це пише Agence France-Presse. Легенді було 88 років.
- 06.09.2021 16:47
- 06.09.2021 16:47
У Чернівцях неадекватна жінка напала на мера. ВІДЕО Під час сесії міськради Чернівців у четвер, 2 вересня, в зал увірвалася неадекватна
- 03.09.2021 09:00
- 03.09.2021 09:00
Шахраї під Монобанк вкрали 18 мільйонів гривень
- 02.09.2021 15:35
- 02.09.2021 15:35