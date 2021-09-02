Росія має намір видати мільйон паспортів на Донбасі

- 09.09.2021 09:38
Росія має намір видати мільйон паспортів на Донбасі

Громадянство РФ вже отримали близько 600 тисяч українців Донбасу

Росія до кінця 2021 роки планує видати на Донбасі мільйон російських паспортів, заявив засновник "Східної правозахисної групи" (ВПГ) Павло Лисянський.

Роздача "двоголових" паспортів в спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство з тих пір отримали більше 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією ВПГ, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вище.

Вже на наступному тижні в Росії відбудуться чергові вибори до Державної думи. У них візьмуть участь мешканці окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

"Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму РФ. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого", - пояснив Лисянський.

Ключові слова: Російські паспорти на Донбасі., ОРДЛО, Кабмін України, РНБО

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