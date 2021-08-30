



Дівчина вистрілила в вчителів з арбалета - 06.09.2021 18:18

В Полтаві 19-річна дівчина зайшла в школу з арбалетом і поранила двох педагогів

В місті Полтава дівчина принесла в школу арбалет і поранила з нього двох вчителів. Про це повідомляється на сайті Національної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, інформація про інцидент в школі №11 поступила у відділення близько 10:00 ранку (збігається з московським) в понеділок, 6 вересня. Порушницею виявилася проживає в Полтаві українка 2002 року народження. «Дівчина з зеленими волоссям, схожа на персонажа з мультфільму в стилі аніме», - розповіли очевидці.

За неофіційними даними, вона є випускницею цієї школи. Як зазначила директор навчального закладу Валентина Олійниченко, 19-річна дівчина зайшла в одну з класних кімнат і вистрілила в вчительку та заступника директора школи.

На даний момент поліція встановлює мотиви злочину. За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». Про ступінь тяжкості поранень вчителів поки інформації не надходило, вони знаходяться в лікарні.

Платинова Буковина, Чернівці

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