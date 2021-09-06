Помер актор Жан-Поль Бельмондо- 06.09.2021 16:47
У понеділок, 6 вересня, стало відомо, що помер актор Жан-Поль Бельмондо.
Про це пише Agence France-Presse. Легенді було 88 років.
Французькому акторові театру і кіно славу принесла роль аморального прихильника Хамфрі Богарта в маніфесті французької "нової хвилі" - фільмі "На останньому диханні" (1959). У перших своїх картинах він створив образ молодого бунтаря з чарівною посмішкою і став одним з улюблених акторів європейської молоді. Найчастіше грав острохарактерниє ролі в комедіях і бойовиках.
Бельмондо зміцнив своє реноме, зігравши разом з Софі Лорен у фільмі Вітторіо Де Сіка "Чочара", за який їй була присуджена американська кінопремія "Оскар".
У 2001 році актор переніс інсульт - з тих пір припинив роботу в театрі і кіно. Однак повернувся в 2008 році у віці 75 років - він знявся у фільмі режисера Франсіса Юстер "Людина і його собака".
У лютому 2015 року Бельмондо оголосив про завершення своєї кар'єри в кіно
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