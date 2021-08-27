



У Чернівцях неадекватна жінка напала на мера. ВІДЕО - 03.09.2021 09:00

Жінка намагалася вдарити міського голову, кричала на депутатів, однак її вимог так ніхто і не зрозумів.

Під час сесії міськради Чернівців у четвер, 2 вересня, в зал увірвалася жінка, з дуже гарною зачискою та неадекватною поведінкою. Яка підбігла до президії і намагалася вдарити мера Романа Клічука.

Відзначається, що жінка раптово вибігла з дверей сесійної зали до президії, за яким сидів мер Клічук і секретар міськради Марина Кирилюк. Жінка нерозбірливо кричала російською мовою, вела себе неадекватно, махаючи перед Клічук стосом папірців. При цьому вона голосно лаялася на чиновника і депутатів.

Через дивної поведінки чернівчанки Клічук довелося кілька разів від'їжджати від президії, щоб вона не зачепила його. Тим часом секретарка міськради подзвонила в поліцію і повідомила про цю ситуацію.

Кілька депутатів міськради, сидячи по своїх місцях, намагалися розпитати жінку, чому вона прийшла в сесійний зал і чого вимагає. Однак жодної конкретної відповіді вона не дала.

Через хвилину до сесійної зали увійшов представник Нацполіціі, який вивів жінку з приміщення мерії. Після цього Клічук попросив вибачення у присутніх за цю ситуацію. За словами чиновника, він не зрозумів, чому жінка прийшла до міськради і чого вона вимагала.

"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", - сказав мер, додавши, що у неї, ймовірно, є психічні розлади. Після цього Клічук оголосив перерву в роботі сесії на 10 хвилин.

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