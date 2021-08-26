Анорексія та булімія. Допомога психолога онлайн

- 30.08.2021 18:37
Анорексія та булімія. Допомога психолога онлайн

Нервова анорексія. Анорексія та булимія. Допомога психолога онлайн
Нервова анорексія - це розлад харчової поведінки, що вимагає лікування. Характеризується в першу чергу наступними симптомами: надмірною концентрацією на своїй вазі, фігурі; бажанням схуднути. Втрата ваги досягається самим пацієнтом за рахунок уникнення їжі, яка «повнить» і одного або більше прийомів з числа наступних:

  • викликання у себе блювоти;
  • прийом проносних засобів;
  • надмірні гімнастичні вправи;
  • використання засобів, що пригнічують апетит і / або діуретиків.

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При цьому вага тіла зберігається на рівні як мінімум 15% нижче очікуваного (вищий рівень був знижений, або так і не було досягнуто) або індекс маси тіла становить 17.5 або нижче (цей індекс визначається за формулою ІМТ = маса тіла, кг / зріст, кв. м). У препубертатном віці може виявитися нездатність набрати вагу в період зростання.

При даних симптомах без допомоги психолога не обійтися. Психолог при анорексії, булімії працює разом з лікарем психиатром. 

Спотворення образу свого тіла приймає специфічну психопатологическую форму, при якій страх перед збільшенням маси тіла зберігається в якості нав'язливої ​​і / або сверхценной ідеї, і хворий вважає припустимим для себе лише низька вага. Виражена втрата маси тіла призводить до різних ускладнень, найбільш важливі з них - аменорея (порушення менструального циклу через порушення вироблення гормонів), низький артеріальний тиск, порушення серцевого ритму, запори, набряки, анемія.

Лікування нервової анорексії. Психолог при булемії анонімно онлайн
У лікуванні нервової анорексії використовується комплексний підхід: лікарські препарати і психотерапія, в залежності від симптомів. Також використовуються найсучасніші підходи в дієтотерапії. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план харчування. Опрацьовуються навички харчування.

Психотерапевтичні методики:

  • індивідуальні заняття психотерапією, анонімний психолог при булемії анорексії
  • групові заняття з використанням діалектичної поведінкової терапії (навчання навичкам емоційної регуляції, переживання стресових ситуацій, навичкам спілкування)
  • мультісемейная психотерапія для близьких і рідних пацієнта

Лікування в ЦІРПП може проходити в різних форматах: цілодобовий стаціонар, денний стаціонар, амбулаторне лікування. На етапах денного стаціонару та амбулаторного лікування проводиться телефонна підтримка пацієнток протягом усього періоду лікування.

Симптоми і ознаки нервової анорексії:

  • Емоційні та поведінкові ознаки:
  • Різка втрата ваги.
  • Людина одягає кілька шарів одягу, намагаючись приховати зміни у вазі або щоб зігрітися.
  • Людина сильно стурбований своєю вагою, вибором їжі, калоріями, вмістом жиру в продуктах і дієтами.
  • Людина відмовляється від певної їжі. За цим може послідувати відмова від цілих груп різних продуктів (наприклад, відмова від вуглеводів).
  • Людина може постійно говорити про те, що йому здається, що він «погладшав», навіть не дивлячись на те, що насправді він тільки худне.
  • Скарги на запори, болі в області живота, на погану переносимість холоду, на сильне стомлення і брак енергії.
  • Людина може заперечувати, що хоче їсти.
  • Поява своєрідних харчових ритуалів: наприклад, людина їсть їжу тільки в певному порядку, намагається ретельно все пережовувати, перекладає їжу на тарілці і т. Д.
  • Людина готує їжу для інших, а сам не їсть.
  • Людина може під різними приводами пропускати прийом їжі або намагатися уникати будь-яких ситуацій, пов'язаних з їжею.
  • Одним із симптомів анорексії є прагнення «спалювати» набрані калорії.
  • Зайве часті заняття спортом, від яких людина не відмовляється незалежно від погоди, втоми або навіть травм.
  • Людина відсторонюється від колишніх знайомих, стає потайним, кидає звичні заняття, поступово ізолюючи себе.
  • Людина нервує, якщо доводиться їсти на людях.
  • Людина перестає проявляти ініціативу в спілкуванні з людьми.
  • Людина не може або не хоче зберігати вагу, який вважається нормальним для його віку, росту і конституції.
  • Сильний страх набрати зайву вагу, «погладшати» - навіть не дивлячись на очевидну нестачу ваги.
  • Порушення сприйняття своєї ваги і своєї фігури, неадекватне вплив ваги і фігури на самооцінку або заперечення того, що надмірно низька вага може стати проблемою для здоров'я.
  • У дівчат в постпубертатном віці (16-18 років) можуть припинитися місячні.
  • Відчуття непродуктивності, неможливості досягти результату.
  • Сильна потреба в контролі.
  • Дуже негнучкий, неподатливий образ мислення.
  • Сильно пригнічені емоції, безініціативність.
  • Фізичні ознаки:
  • Спазми в шлунку і інші проблеми з шлунково-кишковим трактом (запори, кислотний рефлюкс та інші).
  • Порушення менструального циклу - аменорея (відсутність місячних), нерегулярні місячні або ж місячні тільки при прийомі гормональних контрацептивів (такі місячні не прийнято вважати «справжніми»).
  • Ускладнена концентрація уваги, що не піддається стандартному лікуванню.
  • Помітні відхилення від норми в результатах лабораторних аналізів (анемія, низька кількість тиреоїдних гормонів, калію, знижені еритроцити, гемоглобін і ін., Знижений серцевий ритм).
  • Запаморочення.
  • Непритомність.
  • Людині постійно холодно.
  • Порушення сну.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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