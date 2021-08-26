Анорексія та булімія. Допомога психолога онлайн- 30.08.2021 18:37
Нервова анорексія. Анорексія та булимія. Допомога психолога онлайн
Нервова анорексія - це розлад харчової поведінки, що вимагає лікування. Характеризується в першу чергу наступними симптомами: надмірною концентрацією на своїй вазі, фігурі; бажанням схуднути. Втрата ваги досягається самим пацієнтом за рахунок уникнення їжі, яка «повнить» і одного або більше прийомів з числа наступних:
- викликання у себе блювоти;
- прийом проносних засобів;
- надмірні гімнастичні вправи;
- використання засобів, що пригнічують апетит і / або діуретиків.
Запишіться до психолога вже сьогодні!
ТЕЛ. / VIBER /Telegram / WhatsApp / FaceTime / +38 (050) 505-66-66,
E-MAIL: VSHUDEL@GMAIL.COM,
SKYPE: VSHUDEL
При цьому вага тіла зберігається на рівні як мінімум 15% нижче очікуваного (вищий рівень був знижений, або так і не було досягнуто) або індекс маси тіла становить 17.5 або нижче (цей індекс визначається за формулою ІМТ = маса тіла, кг / зріст, кв. м). У препубертатном віці може виявитися нездатність набрати вагу в період зростання.
При даних симптомах без допомоги психолога не обійтися. Психолог при анорексії, булімії працює разом з лікарем психиатром.
Спотворення образу свого тіла приймає специфічну психопатологическую форму, при якій страх перед збільшенням маси тіла зберігається в якості нав'язливої і / або сверхценной ідеї, і хворий вважає припустимим для себе лише низька вага. Виражена втрата маси тіла призводить до різних ускладнень, найбільш важливі з них - аменорея (порушення менструального циклу через порушення вироблення гормонів), низький артеріальний тиск, порушення серцевого ритму, запори, набряки, анемія.
Лікування нервової анорексії. Психолог при булемії анонімно онлайн
У лікуванні нервової анорексії використовується комплексний підхід: лікарські препарати і психотерапія, в залежності від симптомів. Також використовуються найсучасніші підходи в дієтотерапії. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план харчування. Опрацьовуються навички харчування.
Психотерапевтичні методики:
- індивідуальні заняття психотерапією, анонімний психолог при булемії анорексії
- групові заняття з використанням діалектичної поведінкової терапії (навчання навичкам емоційної регуляції, переживання стресових ситуацій, навичкам спілкування)
- мультісемейная психотерапія для близьких і рідних пацієнта
Лікування в ЦІРПП може проходити в різних форматах: цілодобовий стаціонар, денний стаціонар, амбулаторне лікування. На етапах денного стаціонару та амбулаторного лікування проводиться телефонна підтримка пацієнток протягом усього періоду лікування.
Симптоми і ознаки нервової анорексії:
- Емоційні та поведінкові ознаки:
- Різка втрата ваги.
- Людина одягає кілька шарів одягу, намагаючись приховати зміни у вазі або щоб зігрітися.
- Людина сильно стурбований своєю вагою, вибором їжі, калоріями, вмістом жиру в продуктах і дієтами.
- Людина відмовляється від певної їжі. За цим може послідувати відмова від цілих груп різних продуктів (наприклад, відмова від вуглеводів).
- Людина може постійно говорити про те, що йому здається, що він «погладшав», навіть не дивлячись на те, що насправді він тільки худне.
- Скарги на запори, болі в області живота, на погану переносимість холоду, на сильне стомлення і брак енергії.
- Людина може заперечувати, що хоче їсти.
- Поява своєрідних харчових ритуалів: наприклад, людина їсть їжу тільки в певному порядку, намагається ретельно все пережовувати, перекладає їжу на тарілці і т. Д.
- Людина готує їжу для інших, а сам не їсть.
- Людина може під різними приводами пропускати прийом їжі або намагатися уникати будь-яких ситуацій, пов'язаних з їжею.
- Одним із симптомів анорексії є прагнення «спалювати» набрані калорії.
- Зайве часті заняття спортом, від яких людина не відмовляється незалежно від погоди, втоми або навіть травм.
- Людина відсторонюється від колишніх знайомих, стає потайним, кидає звичні заняття, поступово ізолюючи себе.
- Людина нервує, якщо доводиться їсти на людях.
- Людина перестає проявляти ініціативу в спілкуванні з людьми.
- Людина не може або не хоче зберігати вагу, який вважається нормальним для його віку, росту і конституції.
- Сильний страх набрати зайву вагу, «погладшати» - навіть не дивлячись на очевидну нестачу ваги.
- Порушення сприйняття своєї ваги і своєї фігури, неадекватне вплив ваги і фігури на самооцінку або заперечення того, що надмірно низька вага може стати проблемою для здоров'я.
- У дівчат в постпубертатном віці (16-18 років) можуть припинитися місячні.
- Відчуття непродуктивності, неможливості досягти результату.
- Сильна потреба в контролі.
- Дуже негнучкий, неподатливий образ мислення.
- Сильно пригнічені емоції, безініціативність.
- Фізичні ознаки:
- Спазми в шлунку і інші проблеми з шлунково-кишковим трактом (запори, кислотний рефлюкс та інші).
- Порушення менструального циклу - аменорея (відсутність місячних), нерегулярні місячні або ж місячні тільки при прийомі гормональних контрацептивів (такі місячні не прийнято вважати «справжніми»).
- Ускладнена концентрація уваги, що не піддається стандартному лікуванню.
- Помітні відхилення від норми в результатах лабораторних аналізів (анемія, низька кількість тиреоїдних гормонів, калію, знижені еритроцити, гемоглобін і ін., Знижений серцевий ритм).
- Запаморочення.
- Непритомність.
- Людині постійно холодно.
- Порушення сну.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 31.08.2021 16:06
- 31.08.2021 14:49
- 31.08.2021 11:51
- 31.08.2021 10:30
- 30.08.2021 16:04
- 30.08.2021 15:48
- 27.08.2021 12:01
- 27.08.2021 11:55
- 26.08.2021 16:46
- 26.08.2021 14:53