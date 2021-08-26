



Анорексія та булімія. Допомога психолога онлайн - 30.08.2021 18:37

Нервова анорексія. Анорексія та булимія. Допомога психолога онлайн

Нервова анорексія - це розлад харчової поведінки, що вимагає лікування. Характеризується в першу чергу наступними симптомами: надмірною концентрацією на своїй вазі, фігурі; бажанням схуднути. Втрата ваги досягається самим пацієнтом за рахунок уникнення їжі, яка «повнить» і одного або більше прийомів з числа наступних:

викликання у себе блювоти;



прийом проносних засобів;



надмірні гімнастичні вправи;



використання засобів, що пригнічують апетит і / або діуретиків.



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При цьому вага тіла зберігається на рівні як мінімум 15% нижче очікуваного (вищий рівень був знижений, або так і не було досягнуто) або індекс маси тіла становить 17.5 або нижче (цей індекс визначається за формулою ІМТ = маса тіла, кг / зріст, кв. м). У препубертатном віці може виявитися нездатність набрати вагу в період зростання.

При даних симптомах без допомоги психолога не обійтися. Психолог при анорексії, булімії працює разом з лікарем психиатром.

Спотворення образу свого тіла приймає специфічну психопатологическую форму, при якій страх перед збільшенням маси тіла зберігається в якості нав'язливої ​​і / або сверхценной ідеї, і хворий вважає припустимим для себе лише низька вага. Виражена втрата маси тіла призводить до різних ускладнень, найбільш важливі з них - аменорея (порушення менструального циклу через порушення вироблення гормонів), низький артеріальний тиск, порушення серцевого ритму, запори, набряки, анемія.

Лікування нервової анорексії. Психолог при булемії анонімно онлайн

У лікуванні нервової анорексії використовується комплексний підхід: лікарські препарати і психотерапія, в залежності від симптомів. Також використовуються найсучасніші підходи в дієтотерапії. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план харчування. Опрацьовуються навички харчування.

Психотерапевтичні методики:

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групові заняття з використанням діалектичної поведінкової терапії (навчання навичкам емоційної регуляції, переживання стресових ситуацій, навичкам спілкування)

мультісемейная психотерапія для близьких і рідних пацієнта

Лікування в ЦІРПП може проходити в різних форматах: цілодобовий стаціонар, денний стаціонар, амбулаторне лікування. На етапах денного стаціонару та амбулаторного лікування проводиться телефонна підтримка пацієнток протягом усього періоду лікування.

Симптоми і ознаки нервової анорексії:

Емоційні та поведінкові ознаки:



Різка втрата ваги.



Людина одягає кілька шарів одягу, намагаючись приховати зміни у вазі або щоб зігрітися.



Людина сильно стурбований своєю вагою, вибором їжі, калоріями, вмістом жиру в продуктах і дієтами.



Людина відмовляється від певної їжі. За цим може послідувати відмова від цілих груп різних продуктів (наприклад, відмова від вуглеводів).



Людина може постійно говорити про те, що йому здається, що він «погладшав», навіть не дивлячись на те, що насправді він тільки худне.



Скарги на запори, болі в області живота, на погану переносимість холоду, на сильне стомлення і брак енергії.



Людина може заперечувати, що хоче їсти.



Поява своєрідних харчових ритуалів: наприклад, людина їсть їжу тільки в певному порядку, намагається ретельно все пережовувати, перекладає їжу на тарілці і т. Д.



Людина готує їжу для інших, а сам не їсть.



Людина може під різними приводами пропускати прийом їжі або намагатися уникати будь-яких ситуацій, пов'язаних з їжею.



Одним із симптомів анорексії є прагнення «спалювати» набрані калорії.



Зайве часті заняття спортом, від яких людина не відмовляється незалежно від погоди, втоми або навіть травм.



Людина відсторонюється від колишніх знайомих, стає потайним, кидає звичні заняття, поступово ізолюючи себе.



Людина нервує, якщо доводиться їсти на людях.



Людина перестає проявляти ініціативу в спілкуванні з людьми.



Людина не може або не хоче зберігати вагу, який вважається нормальним для його віку, росту і конституції.



Сильний страх набрати зайву вагу, «погладшати» - навіть не дивлячись на очевидну нестачу ваги.



Порушення сприйняття своєї ваги і своєї фігури, неадекватне вплив ваги і фігури на самооцінку або заперечення того, що надмірно низька вага може стати проблемою для здоров'я.



У дівчат в постпубертатном віці (16-18 років) можуть припинитися місячні.



Відчуття непродуктивності, неможливості досягти результату.



Сильна потреба в контролі.



Дуже негнучкий, неподатливий образ мислення.



Сильно пригнічені емоції, безініціативність.



Фізичні ознаки:



Спазми в шлунку і інші проблеми з шлунково-кишковим трактом (запори, кислотний рефлюкс та інші).



Порушення менструального циклу - аменорея (відсутність місячних), нерегулярні місячні або ж місячні тільки при прийомі гормональних контрацептивів (такі місячні не прийнято вважати «справжніми»).



Ускладнена концентрація уваги, що не піддається стандартному лікуванню.



Помітні відхилення від норми в результатах лабораторних аналізів (анемія, низька кількість тиреоїдних гормонів, калію, знижені еритроцити, гемоглобін і ін., Знижений серцевий ритм).



Запаморочення.



Непритомність.



Людині постійно холодно.



Порушення сну.

Платинова Буковина, Чернівці

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