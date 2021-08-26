



В Черновицкой области педагоги не вакцинируются по религиозным мотивам - 30.08.2021 16:04

В Черновицкой области в 25 школах - нулевой показатель вакцинации от COVID-19 среди педагогических работников. Среди причин отказов от иммунизации - религиозные убеждения. Поэтому в соответствующих территориальных общинах с председателями ОТГ и руководителями учебных заведений будет проводиться усиленная информационная кампания, чтобы увеличить этот показатель и обеспечить полноформатный образовательный процесс в таких школах. Об кампанию по вакцинации среди педагогов области сегодня, 31 августа, во время брифинга рассказывала заместитель председателя Черновицкой ОГА Ирина Исопенко.

Ирина отметила:Так, аутсайдерами по вакцинации работников учебных заведений, чиновница назвала Сучевены, Карапваны, Путилу, Тарашаны и Чагор.Это те общины, которые относятся по-разному к вопросу вакцинации. Там мы проводим различные коммуникационные мероприятия, общаемся с педагогическими работниками. И хочу отметить, что после этого в школах, где был 0% вакцинации, показатель начал расти. Поэтому сознание у людей есть.

Лидеры по вакцинации в целом в области на сегодня вакцинировано 40,7% работников учебных заведений. Речь идет о садах, школах, училищах, вузах. Из них - 50,5% составляют именно педагоги. «Об заведений общего среднего образования, то всего вакцинировано 44% работников, из них - 51,5% это педагогические работники.

Сегодня 66 школ на Буковине готовы работать в обычном формате. Общины, которые являются лидерами в вакцинации - Вижницкая, Волокивська, Боянская, Неполокивецький, Великокучеровская. В них процент составляет от 70 до 80 вакцинации. Среди школ лидерами являются: 8 школ в Вижницкий ТГ, Новоселицкой ТГ, по 4 школы в Хотинской ТГ, Герцаевской ТГ. В других теробщин цифра колеблется от 80 до 100 - это по одной-две школы », - добавила Ирина Исопенко. Несомненными лидерами по вакцинации, где процент колеблется от 95 до 100, по словам заместителя, есть 14 заведений общего среднего образования области. «100% вакцинацию имеют Многопрофильный лицей для одаренных детей, Виженский ЗЗСО, Ставчанский УПК, Спасская филиал МИХАЛЬЧАНСКИЙ лицея, НПК« Любисток », ОЖИВСКЕ и Черторийска школы, Рингацький УВК», - сообщила заместитель председателя ОГА.

В Черновцах, где сосредоточено наибольшее количество учебных заведений, общий процент вакцинации педагогов составляет 35%, отметила чиновница. «Это недостаточный показатель для организации очного обучения

Платинова Буковина, Чернівці

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