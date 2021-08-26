



Какой штраф за просроченнные водительские права? - 31.08.2021 11:51

Какой штраф придется заплатить за просроченные водительские права?

Как только заканчивается срок действия водительских прав - вы больше не можете садиться за руль автомобиля. Штраф за просроченные права в Украине приривнюеться к наказание за вождение автомобиля Человек, лишенный права Управлять данном транспортным средства. То есть, если вас поймали с просроченными правами за рулем, то придется Заплатить 510 грн..

И не имеет значения даже, если вы ехали получать новое водительское удостоверение. Если вас остановили с просроченными правами - придется платити штраф. Чтобы не оштрафовали при проверке, кроме прав нужны регистрационный документ на автомобиль и полис обязательного страхования. Если по какой-либо причине вы не смогли предъявить водительское удостоверение (Потеряли, забыли дома), вас ждет штраф за езду без прав - 425 гривен.

Такое же наказание ждет и в том случаи, если вы забыли один из вышеуказанный документов. За езду без страховки - штраф. Временно отобрать права в случае их устаревания у вас не смогут, поскольку они недействительны, а значит по закону у вас нет права садиться за руль автомобиля.

Кроме того, этот случай не подпадает в перечень ситуаций,из за которых водителя могут временно позбавити возможности управлять транспортным средством. Подобное наказание (штраф в 510 гривен) ждет вас и в том случаие, если попробуете передать управление автомобилем лицу, которое не владеет полным пакетом документов для управления транспортным средства.

Платинова Буковина, Чернівці

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