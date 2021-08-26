



Про санкції проти контрабандиста Акста забули - Бутусов нагадав - 31.08.2021 14:49

Бутусов нагадав Зеленському про Акста.

Пройшов рівно місяць з моменту як президент України Володимир Зеленський "забув підписати указ" про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Олександра Акста.

Про це нагадав журналіст Юрій Бутусов в Facebook.

30 липня український лідер провів засідання РНБО, за підсумками якого склали списки контрабандистів за допомогою СБУ та МВС на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським.

У список увійшли три фізичні особи:



Олександр Акст (1986), громадянин Німеччини,

Валерій Фальковський (1974) громадянин України,

Владислав Студенець (1984), громадянин України.

Крім того, в список увійшли 24 компанії, афілійовані з вищепереліченими особами.

"І ось вражаюче справу - пройшло вже 30 серпня, цілий місяць, але текст указу, санкції проти Акста, а також пов'язаних з ним структур компанії "Преміум-пакет ", до сих пір не опублікований на сайті президента України. А це означає - санкції не набрали чинності. Це безпрецедентний випадок, коли введення персональних санкцій президент Зеленський раптом не підписує, не дивлячись на публічне сповіщення ", - написав Бутусов.

Журналіст заявив, з посиланням на неофіційну інформацію, надану джерелами, що Олександр Акст і "Преміум-пакет" - це основна контрабандна схема, "кришуемая" Службою безпеки України, причому особистий контроль за товаром глава відомства Іван Баканов передав "своїй правій руці" Андрію Наумову, який до 23 липня був начальником Головного управління внутрішньої безпеки.

"Але 23 липня Наумова зняли з посади і звільнили, хоча особисто Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Причина звільнення не оголошена офіційно, але за чутками - Зеленському принесли численний компромат на Наумова, приніс президентську фаворит - підозрюваний в корупції заступник голови ОП Олег Татаров, який вирішив відбити у Наумова контроль за контрабандними потоками. І головний компромат - це причетність до схем, пов'язаних з "Преміум-пакетом", - розповів Бутусов.



Бутусов звернув увагу на те, що через тиждень після звільнення Наумова, глава МВС Монастирський включає Акста до списку санкцій. Хоча боротьбою з контрабандою займається не МВС, а саме СБУ.

Платинова Буковина, Чернівці

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