



Погода в останній тиждень літа 2021 - 31.08.2021 10:30

В Україні 31 серпня у західних областях, а також в Полтавській, Харківській і Луганській очікуються дощі.

За даними Погода УНІАН, на південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до + 30 °, а ось на решті території України буде прохолодніше, особливо на заході - там повітря прогріється до + 19 ° ... + 21 °.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі + 13 °, вдень + 23 °.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями. Вночі + 11 °, вдень + 19 °, невеликий дощ.



У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі + 11 °, вдень + 19 °, невеликий дощ.

У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі + 11 °, вдень + 19 °, невеликий дощ.

У Тернополі 31 серпня вночі буде + 10 °, вдень + 19 °, мінлива хмарність.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі + 11 °, вдень + 20 °, невеликий дощ.



В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі + 11 °, вдень + 21 °.

У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі + 12 °, вдень + 21 °.

У Вінниці сьогодні буде + 11 ° ... + 21 °, мінлива хмарність.

У Житомирі у вівторок буде вночі + 11 °, вдень + 20 °, мінлива хмарність.



У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі + 11 °, вдень + 25 °.

У Кропивницького температура вночі буде + 11 °, вдень + 26 °, ясно і безхмарно.

У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря + 13 ° ... + 26 °, злива.

В Одесі 31 серпня - практично безхмарно, температура вночі + 17 °, вдень + 27 °.



У Херсоні у вівторок вночі + 16 °, вдень + 30 °, ясно і безхмарно.

У Миколаєві буде ясно і безхмарно, вночі + 15 °, вдень + 29 °.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі + 16 °, вдень + 31 °, практично безхмарно.

У Сумах сьогодні температура повітря складе + 12 ° ... + 24 °, мінлива хмарність.

У Харкові - похмуро, температура вночі + 15 °, вдень + 27 °, дощ з грозою.

У Дніпрі температура вночі буде + 15 °, вдень + 28 °, мінлива хмарність.

У Сімферополі у вівторок буде ясно і безхмарно, + 14 ° ... + 26 °.

У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі + 16 °, вдень + 30 °.



У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі + 17 °, вдень + 31 °

Платинова Буковина, Чернівці

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