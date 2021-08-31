Погода в останній тиждень літа 2021- 31.08.2021 10:30
В Україні 31 серпня у західних областях, а також в Полтавській, Харківській і Луганській очікуються дощі.
За даними Погода УНІАН, на південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до + 30 °, а ось на решті території України буде прохолодніше, особливо на заході - там повітря прогріється до + 19 ° ... + 21 °.
У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі + 13 °, вдень + 23 °.
У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями. Вночі + 11 °, вдень + 19 °, невеликий дощ.
У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі + 11 °, вдень + 19 °, невеликий дощ.
У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі + 11 °, вдень + 19 °, невеликий дощ.
У Тернополі 31 серпня вночі буде + 10 °, вдень + 19 °, мінлива хмарність.
У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі + 11 °, вдень + 20 °, невеликий дощ.
В Івано-Франківську сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі + 11 °, вдень + 21 °.
У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі + 12 °, вдень + 21 °.
У Вінниці сьогодні буде + 11 ° ... + 21 °, мінлива хмарність.
У Житомирі у вівторок буде вночі + 11 °, вдень + 20 °, мінлива хмарність.
У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі + 11 °, вдень + 25 °.
У Кропивницького температура вночі буде + 11 °, вдень + 26 °, ясно і безхмарно.
У Полтаві сьогодні - невелика хмарність, температура повітря + 13 ° ... + 26 °, злива.
В Одесі 31 серпня - практично безхмарно, температура вночі + 17 °, вдень + 27 °.
У Херсоні у вівторок вночі + 16 °, вдень + 30 °, ясно і безхмарно.
У Миколаєві буде ясно і безхмарно, вночі + 15 °, вдень + 29 °.
У Запоріжжі сьогодні температура вночі + 16 °, вдень + 31 °, практично безхмарно.
У Сумах сьогодні температура повітря складе + 12 ° ... + 24 °, мінлива хмарність.
У Харкові - похмуро, температура вночі + 15 °, вдень + 27 °, дощ з грозою.
У Дніпрі температура вночі буде + 15 °, вдень + 28 °, мінлива хмарність.
У Сімферополі у вівторок буде ясно і безхмарно, + 14 ° ... + 26 °.
У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі + 16 °, вдень + 30 °.
У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вночі + 17 °, вдень + 31 °
Коментарі (0)
Другие новости:
- 31.08.2021 16:06
- 30.08.2021 15:48
- 27.08.2021 12:01
- 27.08.2021 11:55
- 26.08.2021 16:46
- 26.08.2021 14:53
- 26.08.2021 12:39
- 24.08.2021 12:52
- 24.08.2021 12:30
- 24.08.2021 09:24