



Сьогодні в Україні різко зросла кількість випадків СOVID - 27.08.2021 12:01

В Україні різко зросла кількість нових СOVID-захворювань - захворіли понад 2 тисячі людей

Міністерство охорони здоров'я України на ранок 27 серпня зафіксувало 2 032 нових випадки захворювання COVID-19.

"За добу 26 серпня 2021 в Україні зафіксовано 2 032 нові підтверджені випадки коронавирусной хвороби COVID-19 (з них дітей - 127, медпрацівників - 46). Також за минулу добу: госпіталізовано - 838 осіб; летальних випадків - 66; одужали - 1 253 людини ", - розповіли в МОЗ.

Днем раніше, 26 серпня повідомлялося про 1 581 новий випадок захворювання, 25 серпня повідомлялося про 727 нових випадків захворювання COVID-19.

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 280 203 особи, одужали 2 204 682 особи, летальних випадків - 53 632.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

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