Які ризики для організму при високому рівні холестерину в крові

- 25.09.2021 11:45
Які ризики для організму при високому рівні холестерину в крові

Холестерин є найголовнішим ворогом для судин, він відкладається на їх стінках.

Холестерин, як паровоз, збирає молекули ліпопротеїнів низької щільності, і вони відкладаються на внутрішніх стінках судин. Називається це стеноз, і він вражає судини спочатку серця, аорти, потім судини головного мозку, найчастіше це сонні артерії. Кровопостачання головного мозку йде за рахунок двох сонних артерій попереду, ззаду хребетні артерії, і ці чотири судини кровопостачають весь головний мозок », - розповіла вона радіостанції« Говорить.

Лікар зазначила, що якщо в якийсь посудині починає відкладатися атеросклеротична бляшка, то відбувається порушення кровотоку.

За словами Тетяни Он, важливо хоча б раз на рік здавати біохімічний аналіз крові і стежити за рівнем обміну речовин в організмі.

«Найголовніше - знати свій основний обмін: вуглеводи, жири і білок. Вони повинні бути в нормі. Чим доросліша людина, тим більше потрібно орієнтуватися на нижню межу норми, тому що обмін речовин уже інший », - пояснила вона.

Раніше, 13 вересня, експерти медичної установи Mayo Clinic назвали незвичайний симптом підвищеного холестерину. Так, раптове оніміння, а також слабкість в руках або ногах можуть виявитися ознакою підвищеного рівня холестерину.

За словами експертів, атеросклероз або закупорка артерій виникає, коли жир, холестерин і інші речовини накопичуються в стінках кровоносних судин. При атеросклерозі артерій, що ведуть до мозку, людина може зіткнутися з раптовим онімінням або слабкістю в руках або ногах, труднощами з промовою, а також тимчасовою втратою зору на одне око або обвисанням лицьових м'язів, уточнили в клініки.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ризики холестерину

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