З початку року в Україні закрито понад 40 підприємств виробників масла

- 24.09.2021 11:45
З початку року в Україні закрито понад 40 підприємств виробників масла

198 порушень, пов'язаних з фальсифікацією вершкового масла, зафіксовані з початку 2021 р Припинено оборот 556 кг продукту і вилучено 2,4 тонни масла.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«Солодковеошкове масло є продуктом, який чи не частіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Госпродпотребслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена ​​в закладах громадського харчування і торгівлі, на наявність фальсифікату. Наше завдання - щоб українські споживачі отримували якісну і безпечну продукцію », - розповіла голова Госпродпотребслужби Владислава Магалецька.

Всього з початку року проведено 9,8 тис. Моніторингів діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють оборот солодковершкового масла, і більше 2 тис. Перевірок підприємств торгівлі і громадського харчування на предмет виявлення фальсифікації традиційних молочних продуктів. Відібрано 871 зразок молочної продукції, серед яких за результатами лабораторних досліджень в 45 випадках виявлено жири немолочного походження.

Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку. На виробників оформлено 156 приписів про усунення невідповідностей, пов'язаних з впровадженням програм передумов системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві. На 21 посадову особу винесені постанови про порушення.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: фальсифіковане масло Україна підприємства

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