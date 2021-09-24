



Морська капуста - секрет ефективної боротьби з вірусами - 26.09.2021 10:50

Дієтолог назвала морську капусту секретом ефективної боротьби з вірусами

Хороша робота імунної системи пов'язана з щитовидною залозою, яка потребує йоду. Морська капуста дуже корисна для даного органу, адже містить велику кількість вищеназваного елемента, а також допомагає боротися з різними вірусами, зазначила дієтолог Римма Гришко.

Ще однією перевагою морської капусти є «універсальність»: вона підходить для будь-якого прийому їжі, і її можна приймати навіть самостійно або як гарнір до м'яса. «Вона дуже зміцнює імунітет, а організм стане більш стійким при опорі захворювань», - зазначає експерт. Найбільш корисною вважається морська капуста з підвищеним вмістом ферментів, яку можна їсти навіть в сушеному вигляді.

В Україні спостерігається нестача йоду у воді, але ж він украй важливий для хорошого функціонування щитовидної залози. Саме восени продукт найбільш корисний, так як органу дуже потрібні мікроелементи.

Морська капуста, корисна, їстівна водорость. Вона відноситься до класу бурих морських водоростей, які відрізняються багатим набором корисних мікроелементів та поживних речовин. Водорості виціджують з морської води, а потім переробляють в прийнятну для людського організму форму.

Що входить до складу морської капусти?

повний набір макро- і мікроелементів таких як фосфор, натрій, залізо, магній, йод.



всі вітаміни з групи B, а також у великій кількості E, A, C і D. Причому вітамінів і мікроелементів в морській капусті в кілька разів більше, ніж у звичайній.



природні ентеросорбенти під назвою «Альгинати». Вони призначені для позбавлення організму від токсинів, іонів, радіонуклідів і хвороботворних бактерій.



стерини, які перешкоджають накопиченню надлишком холестерину і розріджують кров, тим самим зменшуючи тромбоутворення судин.



органічно пов'язана форма йоду, яка підтримує баланс даного елемента в організмі.



харчові волокна, вони ж пектини, які допомагають налагоджувати роботу травної системи і шлунково-кишкового тракту.



жирні кислоти, що запобігають появі атеросклерозу в старості.



білки і найкорисніші для організму амінокислоти.



полісахариди високомолекулярного типу, які приводять у норму обмін речовин, стежать за рівнем холестерину, балансу води і солі, не дають утворитися тромбам в крові.



Корисні властивості морської капусти

Морська капуста застосовується при лікуванні таких захворювань:

захворювання щитовидної залози



профілактика онкології



сприяє очищенню організму



авітаміноз



анемія



ожиріння



запори



покращує обмін речовин



імуностимулюючу дію



антисклеротичну дію



знижує поганий холестерин



знижує тромбоутворення



покращує пам'ять



допомагає боротися зі стресом, занепадом сил, депресією



підвищує лібідо

Ламінарія - один з найбільш насичених йодом продуктів, який допомагає виводити з організму шкідливі речовини, в тому числі свинець і важкі метали. Йод також добре впливає на стан щитовидної залози, зокрема лікує ендемічний зоб, гіпертиреоз, базедова хвороба. Таким хворим рекомендується в їжу вживати хліб, який випікається з додаванням ламінарії. Якщо у вас є хлібопічка, то ви теж можете самі виробляти такий хліб з лікувальною дією, якщо будете додавати 0,4 мг порошку сухої морської капусти на 1 кг хліба.

Ламінарією можна лікувати хронічні анатомічні запори, роблячи настій на сухому порошку або подрібненої морської капусти. Морська капуста завдяки безпечному і м'якого впливу на кишечник, здатна безболісно виводити з нього застояні освіти і в цілому благотворно впливає на весь процес травлення.

Настій із сухої ламінарії можна використовувати від затяжного стресу. За рахунок багатого бромом і вітамінами групи В складу морська капуста заспокоює і приводить нервову систему в норму. Ламінарія сприятливо впливає на центральну нервову систему, робить працездатність організму вище, робить людину сильнішою розумово і фізично.

Корисні властивості морської капусти використовують для профілактики і додатковий лікувальний засіб при артеріосклерозі. Якщо ви включите морську капусту в своє щоденне меню, то надлишок холестерину перестане відкладатися на стінках судин і стане виводитися з організму. Крім того, ламінарія містить в своєму складі таку корисну речовину як ламінін, яке має здатність нормалізувати кров'яний тиск. Не дарма морську капусту визнали одним з найбільш корисних продуктів для продовження молодості і довголіття.

Доведено, що ламінарія - потужний афродизіак, вона здатна лікувати хвороби, які пов'язані з гормонами. Також вона допомагає підтримувати в тонусі і виступати як профілактичний засіб проти жіночих хвороб - запалення придатків, захворювань матки і трихомонадном кольпіті.

Морську капусту застосовують як ефективний засоби позбавлення від ангіни, і як хороший засіб для зміцнення імунітету, який, як відомо, стоїть на захисті нашого організму від застуди та інфекцій.

Широке застосування серед жителів Далекого Сходу отримала морська водорість при лікуванні подагри, запалених суглобах і інших ревматичних захворювань: для цього 2 столові ложки сухої ламінарії залийте в термосі 1 л гарячої води і дайте настоятися протягом 10 годин. Вилийте настій в тазик і потримайте хворе місце протягом 15-20 хвилин (температура настою 37-38 градусів). Потім витре насухо і укутайте чимось теплим. Такі ванночки рекомендується робити через день до повного зникнення болю в суглобах.

Низька захворюваність на рак молочної залози у японок, вченими пояснюється, постійною присутністю ламінарії в їх раціоні.

Кому не можна вживати морську капусту?

Ламінарія не відображено тим, у кого алергія на йод. Її не рекомендується їсти і приймати в порошковому вигляді вагітним, які страждають кропив'янкою, ринітом, вугрові висипами, фурункульозом. До числа людей, яким не можна їсти морську капусту, відносяться страждають на нефрит, туберкульоз, хвороби шлунка і кишечника в гострій стадії, гемороєм, нефрозом і будь-якими іншими захворюваннями нирок.

Як вживати морську капусту

Наскільки ж в день рекомендовано з'їдати морської капусти, і чи може її надмірне вживання завдати шкоди організму?

У профілактичних і лікувальних цілях досить з'їдати в день 2 чайної ложки сухої морської капусти. Ви можете пити з неї настої, додавати її як корисну приправу (замість солі) в супи, соуси, салати, овочеві пюре, попередньо перемолу її в борошно.

Якщо в раціоні занадто часто з'являтиметься морська капуста, то в підсумку це може призвести до розвитку фурункульозу. Тому все, як то кажуть, має бути в міру.

Яку капусту краще не вживати в їжу?

Якщо водорість була витягнута з вод Баренцева моря, то її краще не купувати, так як відомо про сильних забрудненнях води в цьому регіоні. Тому цікавтеся виробником готового продукту.

Не рекомендується брати мариновану і консервовану морську капусту - в ній містяться шкідливі для здоров'я добавки, це викликає сумнів у її корисні властивості. Тому купуйте сушену ламінарію, яка завжди продається в аптеках. Вона буває у вигляді пластин, брикетів, подрібнена, а також у вигляді порошку. При її виготовленні

Платинова Буковина, Чернівці

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