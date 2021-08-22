Як перестати бігти і почати жити - Інструкція для жінок- 26.08.2021 14:53
Все частіше я зустрічаю жінок, які постійно тікають... Жінки живуть в стані терміново і важливо - роблять, роблять, роблять ... і частенько недосипають.
У них постійно немає часу.
Немає часу на себе, на стратегічні справи, на навчання, на читання, на близьких, на свої маленькі жіночі радості.
Вони мчать до своїх цілей, періодично забуваючи поїсти, не кажучи вже про бажання,
які відкладаються на пізніше ...
Що робити, як бути?
- Перш за все, вийти з «плинності»!
- Зрушити домовленості, попросити підмінити вас - і 3-5 днів звикати до життя без «колеса».
- Важливо зрозуміти, що стратегічні справи: відновлення, довгострокові цілі, навчання,
- оптимізація і вибудовування системи і делегування - набагато важливіше щоденних тактичних справ.
- Так, може бути спочатку ви втратите частину прибутку, зсунувши якісь терміни або зобов'язання, але ви заробите набагато більше з позиції інвестора в себе, а не споживача.
- Попрацювавши з собою, ви перестанете відкладати - і зможете встигати набагато більше, не втомлюючись.
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