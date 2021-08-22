



В селі Тарашани Чернівецького району сталося зіткнення двох автомобілів - 26.08.2021 16:46

Сьогодні, 26 серпня, в селі Тарашани Чернівецького району сталося зіткнення двох автомобілів. Попередньо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися двоє учасників аварії.



Для з’ясування причин і обставин ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що 64-річна водійка автомобіля «ВАЗ» здійснювала розворот. Кермувальник іномарки «Volkswagen Passat», що рухалася позаду, не встиг зреагувати на маневр і допустив бокове зіткнення.

Лікарі доставили водійку автомобіля «ВАЗ» та її 70-річну пасажирку до медичного закладу для огляду, встановлення тяжкості тілесних ушкоджень і надання необхідної допомоги.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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