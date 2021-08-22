Кіберполіції заблокували найбільший піратський онлайн-кінотеатр- 26.08.2021 12:39
Додаток створив і адміністрував 36-річний житель Львова. Кіберполіції заблокували роботу незаконного онлайн-кінотеатру, у якого налічується з мільйонна аудиторія.
За даними правоохоронців, додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника становила понад 15 мільйонів гривень.
Додаток створив і адміністрував 36-річний житель Львова. Чоловік надавали доступ до перегляду фільмів, незважаючи на відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.
За даними джерел, мова йде про андроїд-додатку "HD Videobox".
Основою заробітку львів'янин була реклама, Розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт.
Аудиторія преміумпользователей додатка "HD Videobox" становила понад мільйон осіб, а підписка коштувала 80 гривень.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторських і суміжних прав) КК.
Під час обшуків за місцем проживання львів'янин правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.
Зараз вирішується питання про оголошенні чоловікові в підозра. Йому загрожує до 6 років в'язниці.
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