



Кіберполіції заблокували найбільший піратський онлайн-кінотеатр - 26.08.2021 12:39

Додаток створив і адміністрував 36-річний житель Львова. Кіберполіції заблокували роботу незаконного онлайн-кінотеатру, у якого налічується з мільйонна аудиторія.

За даними правоохоронців, додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника становила понад 15 мільйонів гривень.

Додаток створив і адміністрував 36-річний житель Львова. Чоловік надавали доступ до перегляду фільмів, незважаючи на відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

За даними джерел, мова йде про андроїд-додатку "HD Videobox".



Основою заробітку львів'янин була реклама, Розміщена на сервісі, а також плата за преміумакаунт.

Аудиторія преміумпользователей додатка "HD Videobox" становила понад мільйон осіб, а підписка коштувала 80 гривень.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторських і суміжних прав) КК.

Під час обшуків за місцем проживання львів'янин правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.





Зараз вирішується питання про оголошенні чоловікові в підозра. Йому загрожує до 6 років в'язниці.

Платинова Буковина, Чернівці

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