



Найпопулярніші сайти України — 2021 - 24.08.2021 12:30

Улітку вподобання українців щодо інтернет-сайтів помітно змінилися. Про це свідчать результати дослідження компанії Kantar, отримані в червні 2021 року. У своїх звітах сервіс демонструє, що наші співвітчизники вирішили тимчасово зменшити кількість замовлень в інтернет-магазинах. Натомість суттєво зросла активність у соціальній мережі Instagram.

Як проводилося дослідження

Фахівці компанії Kantar CMeter desktop і mobile аналізували активність користувачів інтернету віком від 14 до 70 років. Інформація була отримана із трьох джерел:

Site-centric-лічильники, які інтегруються безпосередньо в інтернет-ресурси.

Frame-centric-лічильники, які встановлюються у фреймах банерних мереж.

User-centric-панель, респонденти, що мають установлений плагін у веббраузерах і застосунок на смартфоні. У таких випадках відбувається фіксація стандартних показників (перегляд вебсторінок, охоплення, показники, що характеризують соціальні та демографічні процеси, стосовно всіх сайтів, що їх відвідували користувачі) та взаємодії панелістів із розміщеним контентом.

Забезпечити достовірність та повноту отриманої інформації дає можливість об’єднання даних у режимі реального часу.

Топові серед українців ресурси

Лідерами для наших співвітчизників традиційно стали пошукові системи та соціальні мережі. До ТОП-3 вебсайтів на початку літа 2021 року входили:

● Google;

● YouTube;

● Facebook.

Наступними в рейтингу інтернет-сайтів стали популярна онлайн-енциклопедія Wikipedia та авторитетні вітчизняні платформи, завдяки яким можна придбати чи продати практично все, — Rozetka та OLX.

Незважаючи на той факт, що більшість соціальних мереж та інтернет-магазинів із настанням літа втратила свої позиції, на сьоме місце піднявся відомий ресурс Instagram. Його охоплення помітно зросло порівняно із травнем поточного року. У першій десятці також можна спостерігати українські вебпортали новин та сайт ПриватБанку.

Крім названих ресурсів, популярність серед українців мають:

● сайти із прогнозами погоди;

● українські та міжнародні портали новин;

● сайти для пошуку роботи;

● інтернет-магазини.

Цікавим для користувачів, які потребуть розваг та відпочинку, став інтернет-сайт Boost. Він привертає увагу наданими гравцям широкими можливостями та вигідними умовами. Перевагами сайту також є відсутність необхідності в реєстрації та швидке виведення виграшу. Співпраця з найбільш надійною європейською фінансовою системою та наявність офіційних ліцензій, виданих міжнародними організаціями, робить ресурс максимально безпечним для користувачів, які полюбляють проводити час за грою.

Платинова Буковина, Чернівці

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