Буковинські поліцейські забезпечують правопорядок під час відзначення державних свят

- 24.08.2021 12:52
Буковинські поліцейські забезпечують правопорядок під час відзначення державних свят

З нагоди Дня Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України в Чернівецькій області відбувається низка урочистих заходів. Співробітники поліції охороняють безпеку дорожнього руху, стежать за правопорядком на урочистостях і дбають про безпеку їх учасників.

 

Нагадаємо, з 16 серпня поліцейські Чернівецької області посилено несуть службу. Ситуаційний центр ГУНП цілодобово збирає й аналізує інформацію про оперативну обстановку в області та на локаціях проведення заходів зокрема. У місцях масового перебування громадян збільшено кількість патрулів.

 

Дії правоохоронців спрямовані на охорону безпеки учасників святкових заходів, попередження та припинення будь-яких порушень законності. Для цього залучено поліцейських превентивної комунікації, кінологічну й вибухотехнічну служби обласного управління Нацполіції.

 

Поліцейські-вибухотехніки та кінологи перевірили території проведення заходів на наявність вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

 

Правоохоронці пильнують безпеку руху транспорту і громадян на під’їзних шляхах і безпосередньо навколо святкових локацій. На час проведення заходів у середмісті Чернівців частково обмежено рух транспорту і змінено схему руху громадського транспорту.

 

Поліція діалогу співпрацює з організаторами й учасниками масових акцій і стежить, щоб ці заходи відбулися максимально безпечно.

 

Керівництво обласного управління Нацполіції долучилося до відзначення державних свят і вшанувало Героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

 

Наразі не зафіксовано будь-яких надзвичайних подій чи правопорушень, пов’язаних із відзначенням державних свят.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: День незалежності 2021 Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЛІтак України угнали в Кабулі з аеродрому В Афганістані як і раніше знаходяться не менше 50 українців.
- 24.08.2021 09:24
В Україні восени злетять ціни на м'ясо, рибу, крупи, соняшникова олія і молочку Так, директор однієї з торгових мереж у Вінниці Наталя Рекута прогнозує, що восени зростуть ціни на соняшникову олію, яйця, свинину, молочні продукти.
- 23.08.2021 13:16
Зима 2022 буде ледяною Крижані дощі, морози і Снігопади: синоптик спрогнозував "люту" зиму в Україні
- 23.08.2021 09:09
Як відрізнити автомобілі потопельники і чому їх краще не купувати Руйнівні повені, які в липні атакували європейські країни, для українського ринку означає тільки одне
- 22.08.2021 10:46
WEST AUTO HUB відгуки покупціів 10 років тому велика частина автомобілів продавалася через авторинки. Зараз
- 22.08.2021 10:04
Депрессии приближают наступление старости Как установили психологи из Сассекского университета, Великобритания, по причине депрессий процессы старения мозга ускоряются
- 22.08.2021 09:18
Як себе поводити з бродячою собакою. Поради Президент кінологічної федерації Володимир Голубєв розповів про правила поведінки при зустрічі з бродячим собакою.
- 21.08.2021 15:53
Як обрати мед? Як відрізнити натуральний якісний продукт від підробки?
- 21.08.2021 15:35
Чому через коронавируса знижується IQ Ось уже півтора року ми живемо пліч-о-пліч з коронавірусів - небезпечної і вкрай заразною хворобою, що
- 21.08.2021 15:17
WEST AUTO HUB: жахлива робота, неправда про автівки чи звичайний перекуп? Також з'ясовується що машину вже ремонтували в Україні - ймовірн
- 21.08.2021 11:54

Всі новини