



Буковинські поліцейські забезпечують правопорядок під час відзначення державних свят - 24.08.2021 12:52

З нагоди Дня Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України в Чернівецькій області відбувається низка урочистих заходів. Співробітники поліції охороняють безпеку дорожнього руху, стежать за правопорядком на урочистостях і дбають про безпеку їх учасників.

Нагадаємо, з 16 серпня поліцейські Чернівецької області посилено несуть службу. Ситуаційний центр ГУНП цілодобово збирає й аналізує інформацію про оперативну обстановку в області та на локаціях проведення заходів зокрема. У місцях масового перебування громадян збільшено кількість патрулів.

Дії правоохоронців спрямовані на охорону безпеки учасників святкових заходів, попередження та припинення будь-яких порушень законності. Для цього залучено поліцейських превентивної комунікації, кінологічну й вибухотехнічну служби обласного управління Нацполіції.

Поліцейські-вибухотехніки та кінологи перевірили території проведення заходів на наявність вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

Правоохоронці пильнують безпеку руху транспорту і громадян на під’їзних шляхах і безпосередньо навколо святкових локацій. На час проведення заходів у середмісті Чернівців частково обмежено рух транспорту і змінено схему руху громадського транспорту.

Поліція діалогу співпрацює з організаторами й учасниками масових акцій і стежить, щоб ці заходи відбулися максимально безпечно.

Керівництво обласного управління Нацполіції долучилося до відзначення державних свят і вшанувало Героїв, які пожертвували своїм життям, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

Наразі не зафіксовано будь-яких надзвичайних подій чи правопорушень, пов’язаних із відзначенням державних свят.

Платинова Буковина, Чернівці

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