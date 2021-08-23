Зима 2022 буде ледяною

- 23.08.2021 09:09
Зима 2022 буде ледяною

Крижані дощі, морози і Снігопади: синоптик спрогнозував "люту" зиму в Україні. Синопник Леонід Горбань розповів, якою буде зима 2021-2022
Зима в Україні буде морозною.

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, якою буде зима в Україні, хоча офіційні метеослужби такі далекоглядні прогнози робити НЕ ризикують.

Так, за прогнозом Горбаня, зима принесе українцям чимало сюрпризів - ось крижаних дощів з лютих снігопадів в різкого потепління.

Суворим буде початок зими, а ось відразу після Нового року прийде різке потепління.

При цьому Горбань зазначає, що робити далекоглядні прогнози ще рано, а точніше спрогнозувати погоду взимку можна буде ближче до кінця осені. Однак вже зараз зрозуміло, що зима буде дуже холодною.

"Грудень бачу суворим і холодним, з ледяними дощами в першій декаді і невеликим снігом в другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопад. Січня розпочнеться потепління, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає ... Снігу також буде багато, ближче до кінця зими Можливі снігові бурани ", - упевнений Горбань.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: зима 2022 Украъна, прогноз погоди на зиму 2022

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЛІтак України угнали в Кабулі з аеродрому В Афганістані як і раніше знаходяться не менше 50 українців.
- 24.08.2021 09:24
В Україні восени злетять ціни на м'ясо, рибу, крупи, соняшникова олія і молочку Так, директор однієї з торгових мереж у Вінниці Наталя Рекута прогнозує, що восени зростуть ціни на соняшникову олію, яйця, свинину, молочні продукти.
- 23.08.2021 13:16
Як відрізнити автомобілі потопельники і чому їх краще не купувати Руйнівні повені, які в липні атакували європейські країни, для українського ринку означає тільки одне
- 22.08.2021 10:46
WEST AUTO HUB відгуки покупціів 10 років тому велика частина автомобілів продавалася через авторинки. Зараз
- 22.08.2021 10:04
Депрессии приближают наступление старости Как установили психологи из Сассекского университета, Великобритания, по причине депрессий процессы старения мозга ускоряются
- 22.08.2021 09:18
Як себе поводити з бродячою собакою. Поради Президент кінологічної федерації Володимир Голубєв розповів про правила поведінки при зустрічі з бродячим собакою.
- 21.08.2021 15:53
Як обрати мед? Як відрізнити натуральний якісний продукт від підробки?
- 21.08.2021 15:35
Чому через коронавируса знижується IQ Ось уже півтора року ми живемо пліч-о-пліч з коронавірусів - небезпечної і вкрай заразною хворобою, що
- 21.08.2021 15:17
WEST AUTO HUB: жахлива робота, неправда про автівки чи звичайний перекуп? Також з'ясовується що машину вже ремонтували в Україні - ймовірн
- 21.08.2021 11:54
Майже 3 мільйони євро на модернізацію інфраструктури профтехучилищ Буковини Три заклади професійно-технічної освіти Чернівецької області стали учасниками програми EU4Skills
- 20.08.2021 10:23

Всі новини