



Зима 2022 буде ледяною - 23.08.2021 09:09

Крижані дощі, морози і Снігопади: синоптик спрогнозував "люту" зиму в Україні. Синопник Леонід Горбань розповів, якою буде зима 2021-2022

Зима в Україні буде морозною.

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, якою буде зима в Україні, хоча офіційні метеослужби такі далекоглядні прогнози робити НЕ ризикують.

Так, за прогнозом Горбаня, зима принесе українцям чимало сюрпризів - ось крижаних дощів з лютих снігопадів в різкого потепління.

Суворим буде початок зими, а ось відразу після Нового року прийде різке потепління.

При цьому Горбань зазначає, що робити далекоглядні прогнози ще рано, а точніше спрогнозувати погоду взимку можна буде ближче до кінця осені. Однак вже зараз зрозуміло, що зима буде дуже холодною.

"Грудень бачу суворим і холодним, з ледяними дощами в першій декаді і невеликим снігом в другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопад. Січня розпочнеться потепління, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає ... Снігу також буде багато, ближче до кінця зими Можливі снігові бурани ", - упевнений Горбань.

Платинова Буковина, Чернівці

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