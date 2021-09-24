



Біолог назвала чинники, які підвищують смертність від COVID-19 - 24.09.2021 11:03

Вчені виявили вплив трьох генів на тяжкість перебігу COVID-19. Про це розповіла доктор біологічних наук, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Меджі.

Стратегія змови: коронавірус маскує свої білки під людські. Як це впливає на відповідь імунної системи? За її словами, вплив генів БЕРЕЗЕНЬ, PIGN і CCR5 на тяжкість захворювання може допомогти в розробці таргетних препаратів проти COVID-19. Крім того, ген БЕРЕЗЕНЬ поширюється на гостру фазу і її наслідки, серед яких неврологічні ускладнення.

«Смертельні результати захворювання коронавірусів зустрічаються у людей, які переживають сильний цитокіновий шторм і мають важкі супутні захворювання. Чим пишніше букет недуг у людини, тим менше ймовірність того, що коронавірус буде протікати легко », - пояснила професор.

За її словами, вплинути на летальність хвороби можуть також лікарняні інфекції та статус курця у пацієнтів. Але іноді лікарі можуть прорахувати складність перебігу хвороби за аналізом крові. Якщо рівень С-реактивів білка у хворого перевищує допустимі значення в 70 разів, за його життя доведеться поборотися. Такий же завмер можна зробити за змістом феритину.

«Нарешті, тяжкість перебігу захворювання коронавірусів можна оцінити за допомогою аутоантитіл до інтерферонів - це можна зробити до настання хвороби», - сказала Анча Меджі.

Платинова Буковина, Чернівці

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