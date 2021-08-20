



Як відрізнити автомобілі потопельники і чому їх краще не купувати - 22.08.2021 10:46

Наслідки апокаліпсису: В Україні «припливуть» автомобілі- «потопельники» . Руйнівні повені, які в липні атакували європейські країни, для українського ринку означають тільки одне: такі автомобілі рано або пізно "спливуть" у нас. Та й локальних потопів в цьому році вистачало, в яких раз у раз тонули автомобілі вже на українській реєстрації.

Будьте впевнені, що підприємливі ділки не упустять можливість «сплавити» їх швидше на вторинному ринку. Тому покупцям слід готуватися виявити «потопельників». Основні ознаки авто, яке побувало в воді.

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З досвіду масштабних паводків попереднії років, на український ринок через кілька тижнів почали надходити автомобілі, пошкоджені водою. Рідко продавці відкрито декларують, що автомобіль був «втоплений». Його обов'язково намагаються видати за цілком справний, і нічим не відрізняється від інших. Ситуацію ускладнює ще й те, що візуально визначити «потопельника» вкрай складно, особливо, якщо продавець провів «передпродажну» підготовку.

Чим небезпечні автомобілі- «потопельники»?

Слід зазначити, що якісно і вчасно проведені відновлювальні роботи можуть звести до мінімуму наслідки «купання» автомобіля. Існує ймовірність, що навіть «втоплений» автомобіль може роками прослужити вірою і правдою. Але наголошуємо, що це твердження справедливе лише в разі оперативного і якісного відновлення. Як правило, в Європі, після отримання страховки цим вже ніхто не «заморочується». Такі автомобілі продають за низькою ціною. Але вся справа в тому, що потрапивши в Україну за них вже захочуть пристойні гроші. Та й час оперативного ремонту вже було втрачено. І ось тоді автомобіль- «потопельник» - це «бомба» уповільненої дії. Ніхто не знає, в який момент, і який агрегат у нього відмовить. Не виключена і ймовірність загоряння автомобіля.

Основні проблеми, які притаманні таким автомобілям - це постійні відмови електрообладнання, систем АБС, ESP, подушок безпеки, коробок передач, двигунів, мостів, корозія кузова, гниття салону.

Яка несправність в конкретному автомобілі проявиться через місяць, не зможуть діагностувати навіть досвідчені фахівці. Вся справа в корозії. Вода, особливо з мулом, може закоротити будь-яку мікросхему, будь-який контакт.

Як відрізнити автомобіль- «потопельник»?

У Європі автомобілі, побувавши в воді, утилізують, але частина з них за різними схемами потрапляє на вторинний ринок України. Після потопу 2002 року ще як мінімум півроку на ринку можна було зустріти «викуповувати» автомобілі. Як правило, це після «затоплення» автомобілі недорогого сегмента. У преміум-класі, де дуже багато електроніки, наслідки «купання» вже не так просто. Як з'ясувалося, визначити «мокру» машину без ретельного огляду, практично неможливо. Більш того, за них просять майже такі ж гроші, як і за «сухі» аналоги. І продавці таких автомобілів ніколи не визнають, що їх машина побувала в воді. Вони придумають тисячі причин, чому в тому чи іншому агрегаті є ознаки затоплення. Але покупцеві автомобіля слід бути напоготові і не «вестися» на вмовляння.

Для практичного вивчення питання «мокрих» авто, кореспондент відвідав столичний авторинок. І хоча «потопельники» з Європи до нас ще не встигли «доплисти» ми тут же виявили доморощений екземпляр «викуповувати» автомобіля. На перший погляд - начебто нічого особливого, але, придивившись уважніше, виявляємо, що бічний покажчик повороту на одній з машин як би «запітнів». Це ще не привід, щоб оголосити автомобіль - «потопельником», але явний сигнал бути обережним. Далі виявляється, що і протитуманні фари містить конденсат, і дрібні крапельки фіксуємо під склом задніх фари. На сухий машині такого не повинно бути. Більш того, навіть під час дощу оптика повинна залишатися сухою.

На наше запитання: «А що це таке?», - продавець, зніяковівши, відповів: «Так по дощику проїхав, ось і запітніли ФАРК». Це була явна брехня, а значить, ми не даремно шукали «потопельників». Ціна машини була як і у всіх, але продавець відразу сказав, що сильно поспішає і готовий скинути «баксів 600». Далі, по мірі знаходження нових технічних вад, продавець скидав ще по 20-50 доларів. Але коли справа дійшла вже до явних ознак «купання», привітний продавець відразу став невеселим і припинив торгуватися, і тільки спостерігав за тим, за якими ознаками нам вдалося визначити «водолаза».

Але це був дуже легкий варіант, коли продавець просто не спромігся як слід приховати наслідки «купання». Більшість же «перекупок» ретельно маскують «мокре минуле» своїх авто.

Отже, ознаки автомобіля-«потопельника» можна розділити на явні і неявні. явні признаки видно практично з першого погляду, але продавці авто успішно борються з ними за допомогою якісної передпродажної підготовки. До таких можна віднести запітнілі фари. Неявні ознаки передпродажною підготовкою приховати складніше - їх можна ідентифікувати лише в тому випадку, якщо відновлювальні роботи проводилися не на належному рівні. київські «перекупити» добре засвоїли цей урок Наприклад, стан оббивки салону з внутрішньої сторони.

Якщо ж відновлювальні роботи проводились якісно, ​​то визначити «мокру» машину, без вивчення фахівцями кожної деталі, практично неможливо.

Ознаки автомобіля-«потопельника»?

Радямо, вивчаючи на ринку старий автомобіль, в першу чергу оглянути оптику (фари, противотуманки, покажчики поворотів, стоп-сигнали) - під склом не повинно бути конденсату або піску. Нові фари на небитого старому автомобілі також можуть бути ознакою приховування слідів «купання».

Загляньте в салон. Про «мокрому» минулого може говорити затхлий запах (або, навпаки - всепоглинаючий дух ароматизаторів), запотівання приладової панелі, сліди крапель води всередині приладів (їх практично неможливо видалити). Огляньте оббивку салону: слідів води на ній бути не повинно. Пісок або мул під обшивкою, бруд під ущільнювачами дверей, пошкоджені карти дверей, а також небувало чистий салон в старому авто - все це ознаки «потопельника». Не полінуйтеся відкрити «бардачок», підлокітник, попільнички і вивчити їх на предмет слідів від води або мулу.

Зверніть увагу на стан дротового каркаса під сидіннями. У більшості автомобілів цей каркас виконаний з «голого» металу. Якщо води в салоні не було, то каркас практично не покритий іржею. Якщо ж вода в салоні була, то каркас покритий густим шаром іржі. «Перекупити» навчилися маскувати ця ознака шаром солідолу. Якщо на каркасі сидінь є сліди технічного вазеліну - це сигнал ще уважніше вивчити такий автомобіль.

Постарайтеся знайти виворіт оббивки сидінь і відігнути її. Якщо на ній є наліт мулу або бруд - це вірна ознака «купання».



Якщо є ознаки порушення кріплення обшивки салону, це часто говорить про те, що салон розбирали і сушили.

Також явними ознаками «купання» автомобіля є іржа на електричних роз'ємах, неполадки в електриці, біла піна на масляному щупі, білий наліт на алюмінієвих деталях, рудий корозійний наліт на стійках і сталевих деталях, сольові розводи.

Неявні ознаки «автоутоплеників" не видно з першого погляду - для того, щоб їх знайти, потрібно докласти трохи більше зусиль. Якщо у вас є сумніви в автомобілі - відкрийте капот і ретельно огляньте електропроводку в важкодоступних місцях, куди пісок не міг би потрапити від дороги природним чином: в пластикових рукавах не повинно бути слідів піску або вологи. Загляньте в блок запобіжників - там також не повинно бути слідів піску і води. Новий електронний блок управління, система запалювання, генератор - можуть також бути наслідком «купання» автомобіля.



А тепер головний тест. Обов'язково перевірте роботу всіх приладів і електросистем автомобіля. Ця процедура окупається завжди. Навіть якщо автомобіль і не «купався», ви знайдете за що збити гроші при торзі. Повинні працювати абсолютно всі лампочки і датчики. У разі якщо щось не працює, а продавець пояснює це як згорілий запобіжник або лампочку - переконайте її замінити і продемонструвати працездатність приладів. Ознаками затоплення можуть бути непрацюючий обігрів заднього скла, підігріву сидінь, відсутність «дзвіночка» при відкриванні дверей, ненормальна робота центрального замка, або якщо функціонують не всі кнопки склопідйомників і будь-які інші дрібниці. Не думайте, що цим все і обмежиться. Такі ознаки можуть свідчити, що з ладу вийшла якась доріжка в комп'ютері або контролерів, а ці прилади змінюються лише повністю.

При виборі автомобіля, обов'язково перевірте кілька автомобілів однієї моделі на предмет працездатності електроустаткування, щоб ви могли чітко знати, яка лампочка коли включається.

Якщо сумніви щодо минулого автомобіля все-таки залишилися. Стан шумоізоляції може багато розповісти про автомобіль. Якісно висушити шумоізоляцію без повного розбирання практично неможливо. На багатьох моделях шумоізоляція (повсть) втрачає однорідність, збивається в грудки. Волога в матеріалі, патьоки і розшарування, «спресованості» - ознаки купання. Вологу в шумоізоляційних матеріалах можна визначити і побічно - включивши систему опалення. Якщо в цьому випадку запотіють скла - це ознака наявності вологи і всередині автомобіля. Але в похмуру погоду цей тест не спрацює, тому що волога може бути і природна.

Тривожними ознаками є свіжа мастило на замках і свіжа і непомірно рясна антікорозійна обробка - як правило, це результат восстановітельних робіт. Обов'язково перевірте працездатність вентилятора охолодження двигуна. Заведіть автомобіль, і дочекайтеся, поки не спрацює вентилятор. Якщо він не включився, то не поспішайте заспокоюватися, що накрився датчик. Вийти з ладу може і комп'ютер - він управляє включенням вентилятора.

Проведіть міні-тест-драйв автомобіля. Проблем з пуском двигуна і холостим ходом бути не повинно, двигун повинен працювати без перебоїв. «Трійнят» також може бути ознакою «потопельника».

Туге зчеплення, велике зусилля при перемиканні передач, «тугий» ручник - також ознаки попадання води в системи автомобіля.

Все вищеописане стосується в першу чергу старих авто. Але як з'ясовується, покупка нового автомобіля - це теж не 100% -а гарантія від «потопельника». Окремі ділери, в історії України, особливо в 2002 році, були випадки, коли в країну в'їжджали цілі автовози з «утопленими» новими автомобілями.

За оцінками , пік продажів «потонули» авто доведеться на кінець літа і початок осені, потім піде на спад - оперативно відновлені авто будуть вже продані, а що залишилися вже прийдуть в непридатність. Так що будьте обережні.

І останнє. якщо наведених вище ознак ви не знайшли що не шукали, і діагностика істотних відхилень не виявила - такий автомобіль сміливо можна брати, навіть якщо він і «викупався». Грамотно відновлений автомобіль за хорошою ціною прослужить не менше ніж «сухий». Але якщо вам вдалося знайти ознаки «купання», а автомобіль сильно сподобався, то - це хороший привід істотно збити ціну.

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