



Як обрати мед? - 21.08.2021 15:35

Як правильно вибирати мед і зберігати його?

14 серпня на Русі було прийнято відзначати Медовий Спас. В цей день до церкви приносили для освячення мед нового збору. Оскільки мед вважався явним, відчутним втіленням Божої благодаті, свідченням милості Божої до людей. Після освячення накривали столи і пригощали медом всіх охочих, а також роздавали мед бідним. Так що знайте: настав самий час купувати мед, запасатися їм на зиму, а також приходити в гості з баночкою цих ласощів.

Про те, як вибирати мед і як зберігати його, розповів в інтерв'ю Платиновій Буковині шеф-кондитер Олексій Кондрашкин.

- Олексій, багато хто не знає, як вибрати хороший мед. Поділіться, будь ласка, своїми секретами.

Медовий Спас: як правильно вибирати мед і зберігати його? Олексій Кондрашкин: Для перевірки натуральності рідкого меду занурте в нього ложку і підніміть вгору - якісний мед буде неквапливо текти вниз довгою ниткою, а якщо вона порветься, то на поверхні меду утворюється гірка, яка буде повільно розтікатися. Фальшивий мед швидко ллється з ложки або розлітається з бризками.

Обов'язково вдихніть запах меду і спробуйте його на смак - він повинен володіти запашним ароматом і характерним смаком, який неможливо ні з чим порівняти, але і сплутати теж не можна. Відсутність запаху говорить про штучне походження меду, а карамельний присмак свідчить про те, що мед піддавали впливу високої температури.

Колір не є показником якості продукту, тому білий мед - не означає цукровий, а темно-коричневий колір не говорить про присутність в натуральному продукті патоки або цукрового сиропу. Буркуновий, акацієвий і кіпрейний мед має світлі відтінки, гречаний, вишневий і падевий мед - темно-коричневий, а інші сорти можуть бути світло-жовтими, бурштиновими і темно-бурштиновими.

Рідким мед буває тільки протягом місяця після медозбору, який триває з кінця липня до кінця вересня. До кінця жовтня весь зібраний мед починає кристалізуватися і густіти, крім меду з акації і вересу. Тому якщо взимку вам пропонують на ринку рідкий мед, швидше за все, він був розтоплений або розбавлений глюкозним сиропом.

- Як відрізнити натуральний якісний продукт від підробки?

За смаком. Він повинен бути кілька в'язким і нудотним. Як вибрати натуральний мед за смаком? Він має яскраво виражену специфіку. Липовий кілька ніжніше, соняшниковий або гречаний - особливо яскраві і чіткі. Підробка або мед, зібраний бджолами ні з квітів, а з цукрового сиропу, на смак схожі на банальний цукровий сироп. Як правило, вони не викликають відчуття легкого печіння на мові, характерного для натурального продукту.

По запаху. Як вибрати якісний мед на ринку? Понюхайте його! Будь-натуральний продукт має специфічний аромат, навіть будучи густим. А цукрові сиропи майже не пахнуть.

За загальною консистенції. Її найлегше визначити, потерши крапельку солодких ласощів між пальцями. Він буде легко рівномірно розтиратися і вбиратися в шкіру. Фальшивка найчастіше утворює згустки і легко відчуваються пальцями грудочки.

Дуже часто при виборі меду на ринку або з рук є можливість оцінити його консистенцію, вмочивши в нього паличку або ложку. «Правильний» мед при виливання з ложки буде утворювати тонку нитку, а на поверхні основної маси - накопичуватися у вигляді пагоди, яка поступово розтечеться. Підробка, як правило, з ложки крапає ​​і відразу ж провалюється в основний обсяг.

За кольором. Ця ознака - найскладніший. Так, деякі сорти меду дуже легко можна сплутати з «цукровим» через їх світлини. Однак мед з цукру зазвичай справляє враження надто білого. Крім того, натуральний мед завжди досить однорідний і прозорий, в той час як у підробок зазвичай добре помітна каламуть і невеликий осад на дні.

- З чим поєднується мед і як його правильно вживати? Чи є у вас улюблений рецепт з ним?

Найпоширеніший природний цукрозамінник - це мед, багато хто знає про цей факт. Але дійсно мало хто знає, з чим є мед, щоб мед при цьому залишався таким же смачним в поєднанні з іншими продуктами.

Найбільш корисним буде бутерброд з хлібом, приготованим з муки грубого помелу, а також дуже хороший буде цільнозерновий хліб з насінням, висівками або з різними злаками. Коли ви відчуваєте сильне почуття голоду, його можна швидко вгамувати невеликим бутербродом з хліба з маслом і медом, причому є його можна в будь-який час доби.

Дуже корисне поєднання виходить з сиру з медом, крім того, це дуже ситне блюдо. На порцію сиру будь-якої жирності досить використовувати чайну ложечку меду, найкраще рідкого, який добре розподілиться по всьому сиру.

Мед - прекрасне доповнення до молочної каші, яка зварена без солі і цукру. Але додавати його можна тільки в трохи остигнула кашу. Інакше корисні властивості будуть зведені до нуля.



Мед відмінно поєднується з фруктами несолодкими, а також з різними овочами. Додавши мед до цих продуктів, ви зможете відчути, як поліпшується смак вихідних продуктів.



Додавши мед до сирого гарбуза, редьці або кабачки, можна отримати смачне і здорове ласощі. Крім того, мед прекрасно поєднується з прянощами та іншими інгредієнтами в приготуванні соусів до м'ясних страв.



Для багатьох любителів млинців і оладок немає більш улюбленого сиропу, ніж натуральний мед. Готувати млинці і оладки в цьому випадку треба з мінімальною кількістю рослинного масла, щоб вони були більш пісними, а мед став їх головною прикрасою.



Крім того, мед відмінно поєднується з чаєм, як чорним, так і зеленим. Багато хто знає, що в зелений і трав'яний чай краще не додавати цукор, так як він зводить нанівець всі його корисні властивості, а мед тільки доповнює такі чаї, зберігаючи їх природну користь для організму.



Мій улюблений рецепт з додаванням меду - це сир Рікотта + липовий мед (2 столові ложки) + свіжі ягоди малини і лохини (по 40 г тих і інших). Сир Рікотта потрібно просто полити медом і висипати ягоди. Виходить фантастичні ласощі!



- Де і як краще зберігати мед?



А.К .: Для зберігання меду протипоказаний холодильник. Він відмінно зберігається при кімнатній температурі. Бажано зберігати його подалі від сонячних променів або іншого джерела тепла. Пам'ятайте, що при нагріванні меду до 40 градусів і вище він втрачає всі свої цінні властивості і перетворюється в звичайний солодкий сироп.

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