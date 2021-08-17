Як себе поводити з бродячою собакою. Поради- 21.08.2021 15:53
Кінолог розповів про правила поведінки при зустрічі з бродячим собакою
Президент кінологічної федерації Володимир Голубєв розповів про правила поведінки при зустрічі з бродячим собакою.
«Кожному з нас важливо знати правила поведінки при зустрічі з бездомною собакою, це стосується не тільки власної безпеки, а й допомоги такій тварині. Якщо все будуть проходити повз бездоглядних собак, ця проблема посилиться. Собака - домашня тварина, у неї обов'язково повинен бути господар, вона не повинна перебувати на вулиці без нагляду », - зазначив фахівець.
Голубєв рекомендує звертатися до органів місцевого самоврядування по кожному факту зустрічі з бездомним тваринам або зграєю і попросити, щоб тварин відловили. Також слід проінформувати органи державного ветеринарного контролю.
Кінолог закликав жалісливих громадян не займатися годуванням собак з жалості і не облаштовувати тваринам теплі будки.
«Це посилює проблему. Якщо собаки звикнуть, що їх годують на даній території, вони стануть вважати її своєю і можуть нападати, помітивши чужака. Зграя починає розростатися і охороняти територію. Це природне для бездомних собак поведінка стає причиною страшних трагедій », - попереджає експерт.
На думку Голубєва найбільш ефективний спосіб допомогти тварині - домогтися його вилову і приміщення в притулок. У тварини буде дах над головою і доступ до їжі.
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