



Чому через коронавируса знижується IQ - 21.08.2021 15:17

«Мозок починає вмирати швидше, кожну хвилину»: чому через коронавируса знижується IQ?

«Професор психіатрії Університету Меріленда повідомляє, що, на його думку, приблизно у 30-50% видужали в майбутньому існує підвищений ризик психічних порушень, наприклад, депресії і тривоги. Також приблизно половина людей, які мали симптоми коронавируса, страждають безсонням і пригніченим настроєм. Недавні дослідження говорять, що у кожного десятого перехворів коронавірусів розвивається посттравматичний стресовий розлад, у третини - депресія і тривожний розлад. Додатково до цього у 54% людей протягом трьох місяців після зараження з'являється синдром хронічної втоми. Беручи це до уваги, найімовірніше, після закінчення пандемії COVID-19 психіатри і неврологи можуть зіткнутися з когнітивними порушеннями різного ступеня вираженості, а також психоемоційними розладами у пацієнтів, які перенесли Коронавірусние інфекцію », - вважає психотерапевт.

Ось уже півтора року ми живемо пліч-о-пліч з коронавірусів - небезпечної і вкрай заразною хворобою, що володіє рядом неприємних побічних ефектів. Здається, про симптоми і наслідки коронавируса ми знаємо практично все: у багатьох випадках хворі втрачають нюх і смак, страждають від нападів кашлю, проблем з диханням і високої температури, яку складно збити, і навіть після одужання багато хто скаржиться на хронічну втому і проблеми зі сном .

Але вчені піднесли нам ще один «презент». Кілька днів тому в журналі EClinicalMedicine, який входить до медичної видавництво The Lancet, була опублікована стаття, присвячена впливу вірусу COVID-19 на розумові здібності людини. Група вчених з Імперського коледжу Лондона, Кембриджського університету і університету Чикаго провела дослідження, яке підтвердило, що перенесений коронавірус негативно позначається на рівні інтелекту.

Експеримент полягав в наступному. З січня по грудень понад 80 тисяч добровольців (в основному жителі Великобританії) здавали тести на IQ. Вони включали в себе завдання на планування, міркування, концентрацію уваги, тренування пам'яті та емоційне сприйняття. Також випробуваним задавали питання про коронавіруси. Більш 12,6 тисячі учасників дослідження повідомили, що перенесли COVID-19. Вчені поділили їх на три групи: ті, хто лікувався амбулаторно, що лежали в стаціонарі і найважчі - ті, хто перебував на штучній вентиляції легенів.

Прийнявши до уваги такі фактори, як вік, стать і рівень освіти учасників тестів, вчені прийшли до висновку, що перенесли коронавірус гірше впоралися з вирішенням завдань. Найбільші труднощі у перехворілих викликали завдання, що вимагають міркувань, планування і рішення проблем. При цьому найгірші результати показали ті, хто переніс хворобу в тяжкій формі і був підключений до апарату ШВЛ: їх рівень IQ знизився на 7 пунктів - це навіть більше, ніж у тих, хто переніс інсульт! Однак і люди, які перехворіли в легкій формі, також показали занижені результати. Багато з них скаржилися на погіршення пам'яті, труднощі з концентрацією і орієнтуванням в часі і просторі.

З чим же пов'язані такі серйозні зміни в роботі мозку?

«Я не змогла пригадати, як звуть Мерилін Монро»

Півтора роки тому в житті Олени з'явився новий страх - коронавірус. Дівчина завжди дуже чуйно стежила за своїм здоров'ям і боялася незнайомих захворювань, тому пандемія стала для неї справжнім кошмаром. Вона довгий час відмовляла собі в прогулянках і зустрічах з друзями, ретельно дезінфікувала всі предмети в будинку, а якщо потрібно було вийти на вулицю, не розлучалася з маскою і САНІТАЙЗЕР. Але кілька тижнів тому хвороба все-таки наздогнала її: Олена відчула нездужання, про всяк випадок зробила тест ПЛР, він виявився позитивним.

Хворіти було неприємно, але дівчина лікувалася вдома, і навіть нарешті вперше за довгий час змогла розслабитися - залишалося тільки дотримуватися карантину і чекати, поки хвороба відступить. Однак незабаром після того, як вона дізналася про свій діагноз, Олена почала відчувати дивні зміни в своєму організмі.

«Забувати слова на рівному місці, про яких ти думав пару секунд назад - це відбувалося постійно. В принципі, концентруватися і читати що-небудь було досить важко. Часом були дикі «тупняк». Неможливість і, як наслідок, небажання нормально думати і концентруватися на чомусь », - розповідає дівчина.

Олені всього 26 років, і, природно, такі зміни її злякали. За її словами, під час хвороби будь-розумове зусилля «забирало всі сили з тіла».

«Ти прочитав невелику статтю, а відчуття таке, ніби ти прочитав десять томів якогось важкого філософського праці. Це тривало близько двох-трьох тижнів. Згодом, звичайно, все повернулося, я стала менше забувати слова, все одкотилося назад. Але в той момент когнітивні навички дуже сильно порушилися », - зізнається Олена.

Її хлопець трохи старше - Сергію зараз 30. Багато хто міг би йому позаздрити: за все життя чоловік жодного разу не відчував тривожності. «Але після ковіда, коли він почав одужувати, десь на другий тиждень після того як він захворів, він вперше в житті відчув тривогу. У нього трапилися два невеликих нападу », - розповідає Олена.

На проблеми з пам'яттю також скаржиться 25-річна Вікторія. Вона захворіла коронавірусів в січні і, крім погіршення пам'яті, зіткнулася з сильною депресією.

«У мене було і погіршення пам'яті, і в плані психоемоційного стану теж були погіршення. Але пам'ять - це замое явне порушення. Порушення концентрації не було, але було відчуття підвищеної стомлюваності. Мені не вистачало сну для того, щоб набратися сил. З пам'яттю у мене проблеми досі, трохи простежується розсіяна увага, і я до сих пір більш нервова, ніж була раніше. Єдине, сил додалося, і задишка пройшла десь через чотири місяці після одужання », - каже Вікторія.

Єлизавета - наймолодша з наших опитаних, їй всього 22 роки, вона працює помічницею керівника. З вірусом її організм впорався досить легко, але от проблеми когнітивного характеру переслідують дівчину до сих пір.

«Після перенесеної коронавирусной інфекції я відновлювалася ще два тижні - перебувала на« удаленке ». Однак і після виходу на роботу я стала помічати, що швидко втомлююся, голова постійно «важка». Тепер мені варто зусиль зосередитися, хоча раніше я концентрувалася дуже швидко. Я зазначила, що пам'ять погіршилася, доводиться все записувати. Але ж мені лише 22 роки, і перенесла я хвороба не у важкій формі », - скаржиться Ліза.

29-річна Анна і зовсім помітила у себе симптоми, схожі з симптомами перенесеного інсульту.

«Після ковіда я стала заговорюватися. Я читала про симптоми інсульту, там таке буває. І мені здається, при ковіде теж є така побочки, коли тобі потрібно дуже чітко відповісти на питання, а ти починаєш здалеку. Я раніше так не робила: зазвичай, якщо у мене щось запитували, я завжди чітко відповідала. А тут почала заговорюватися. Тобто ти кажеш якийсь набір слів і розумієш, що вони в тебе не складаються в пропозиції і особливого сенсу в них немає. Але це було буквально пару днів, зараз цей симптом у мене пропав », - зазначає Анна.

На щастя, легені дівчини були незначно уражені, і їй вдалося досить швидко відновитися за допомогою препаратів і інгаляцій. Однак хвороби вистачило часу, щоб вплинути на ряд процесів в її головному мозку.

«Хвороба протікала, скажімо так, в середній формі, тому що температури у мене не було - максимальна була 37,2. Найбільш неприємним в моє самопочуття було якраз погіршення когнітивних функцій. Мої колеги цілком могли працювати з такою температурою, а я могла тільки два годину висиджувати перед монітором, потім у мене починалося якесь мельтешение перед очима, погіршувалася концентрація, я нічого не розуміла і нічого не могла робити. І так тривало три тижні », - розповідає Анна.

Зараз їй вже трохи простіше зосередитися на чомусь, але до цього дня вона іноді забуває якісь слова, імена і прості, загальновідомі факти.

«Минулого тижня я була на весіллі, і молодята влаштовували аукціон картин, потрібно було вгадати їх вартість. І там була картина Енді Уорхола з портретом Мерилін Монро. Я потім прийшла на роботу, стала розповідати про це колегам і не змогла згадати, як звати Мерілін Монро. Я говорила щось з розряду: ну ось ця блондинка, відома голлівудська актриса, ти її точно знаєш! І ось такі «затики» у мене іноді трапляються, хоча раніше я їх взагалі не спостерігала, у мене з пам'яттю все прекрасно, а пам'ять на імена у мене просто чудова. Сподіваюся, що вона до мене повернеться », - стурбовано розмірковує Анна.

«Коли кровотік довго не надходить до якогось центру мозку, він починає деградувати і« зсихатися »

Як зазначає нейрофізіолог, соціолог, фахівець в області прикладної психології Кирило Хмарський, щоб зрозуміти, яким чином коронавірус впливає на наші когнітивні здібності, слід перш за все згадати, що мозок - досить автономна структура, яка займається перерозподілом енергії, тобто кровотоку. Також мозок збирає інформацію про стан організму і працездатності його систем.

«По суті, проблеми з порушенням інтелектуальних аспектів, а іноді і розумової діяльності в цілому, виходять наступним чином. Мозок отримує інформацію про порушення в роботі ураженого органу або декількох органів, після чого починає на цю інформацію реагувати шляхом її обробки і знаходження ресурсу для вирішення проблеми, що створилася. На цю діяльність мозок починає витрачати більше зусиль, що призводить до перерозподілу наявного кровотоку в ті центри, які відповідають за виконання даного завдання. Відповідно, робить він це на шкоду іншим центрам і областям, що і призводить до погіршення працездатності останніх. Тобто, простіше кажучи, є інтелектуальна і фізіологічна складові, які підконтрольні мозку, і при виникненні проблеми фізіологічної мозок у більшості людей вирішує її на шкоду інтелектуальної складової », - пояснює фахівець.

Крім того, мозок під час будь-якої хвороби, щоб знайти ресурс на відновлення, відразу знижує активність в більшості своїх центрів до мінімуму, щоб вистачало тільки на основні мінімальні функції.

«Слід врахувати і той факт, що більшість хворих одразу піддається паніці, що ще більш згубно позначається на здоров'ї, тому що мозок змушений витрачати зусилля ще й на заспокоєння, що не дозволяє йому повноцінно займатися вирішенням проблем ми, - підкреслює Хмарський. - Навіть перехворівши коронавірусів, більшості людей доведеться довго відновлюватися, особливо в інтелектуальному плані, тому що коли кровотік довгий час не надходить в достатній кількості до якогось вузькоспеціалізованого центру, то цей центр починає повільно деградувати і «зсихатися» (мозок в цілому при нестачі крові і кисню починає вмирати швидше, кожну хвилину). Це ще при тому, що відмирання нейронних зв'язків у мозку відбувається постійно, з моменту народження ».

Лікар-психотерапевт вищої категорії «СМ-Клініка», кандидат медичних наук Тетяна Потапова також виділяє в якості однієї з причин когнітивних порушень кисневе голодування в період хвороби.

«Пацієнти з COVID-19 страждають від важкої гіпоксії, яка може бути фактором ризику розвитку енцефалопатії (органічного ураження головного мозку), що супроводжується вираженими когнітивними порушеннями», - говорить доктор Потапова.

Однак дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, підтверджує, що з порушенням когнітивних здібностей стикаються навіть ті люди, які перенесли коронавірус в легкій формі і не відчували проблем з диханням. Що ж стало причиною погіршення пам'яті і концентрації в їхньому випадку?

«У літературі розглядаються кілька причин поразки нервової системи вірусом, - пояснює Тетяна Потапова. - Нова коронавірусна інфекція в першу чергу порушує систему гемокоагуляції (згортання крові - прим. Ред.), Викликаючи тромботичну мікроангіопатію (хвороба дрібних кровоносних судин - прим. Ред.) З можливим пошкодженням всіх органів, в тому числі і головного мозку. Пошкодження вірусом мозкової тканини може проявитися поза гострого періоду розвитку хвороби, через кілька місяців після неї ».

Також не варто дивуватися, якщо після того, як ви перехворіли коронавірусів, у вас виникли апатія, депресія і підвищена стомлюваність. За словами Тетяни Потапової, у випадку з COVID-19 сильний стрес може привести до розвитку і загострення психіатричних розладів. Але є і зворотна залежність: чим більше ви відчуваєте стрес, тим вище ймовірність заразитися.

«Одним з можливих механізмів виникнення захворювання може бути порушення функціонування гормональних систем, супутнє ситуації стресу, зміна епігенетичних модифікацій? пов'язаних зі стресом генів. Стрес може також збільшувати схильність до інфікування SARS-CoV-2 і обтяжувати стан пацієнта », - підкреслює психотерапевт.

За словами Потапової, в більшості випадків порушення, пов'язані з пам'яттю і концентрацією, досить швидко сходять нанівець, як і підвищена стомлюваність. Але слід пам'ятати, що все індивідуально.

«На жаль, ми бачимо, що цей вірус іноді призводить до більш вираженим і стійким психічним розладам, які спостерігалися в віддаленому періоді хвороби. У пацієнтів виникають нездужання, сонливість, знижується витривалість. У багатьох виникає тривога і страх повторного зараження аж до іпохондрії і фобії, - каже лікар. - У свіжому, але ще не рецензованому дослідженні повідомляється, що у перехворілих коронавірусів людей частіше виникає внутрішньочерепний крововилив, ішемічний інсульт, паркінсонізм, синдром Гієна-Барре, деменція і безсоння, ніж після інших поширених інфекцій, включаючи грип ».

Однак, за даними літератури, і попередні епідемії залишали негативний слід в психоневрологічному стані хворих, каже Потапова.

Полювання за антитілами

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«Так, при важкому гострому респіраторному синдромі скарги неврологічного і психічного характеру були поширені як в гострій фазі, так і в періоді відновлення. Більшість поширених скарг, таких як погана концентрація уваги (38,2% пацієнтів), порушення пам'яті (41,2%), безсоння і психічне напруження, були пов'язані з тривогою і депресією. У фазі одужання відзначалося зниження частоти симптомів, за винятком зниження пам'яті, яке зберігалося на високому рівні в 43% випадків », - каже лікар.

Чим важче протікає інфекційне захворювання, тим вище шанс ускладнень після одужання. Так, приблизно у третини видужали спостерігаються ускладнення з боку центральної нервової системи та психіки.

«Як правило, виявляються пов'язані з виснаженням легкі когнітивні розлади, переважно динамічного (минущого) характеру: порушення уваги (неможливість зосередження внаслідок підвищеної отвлекаемости, неможливість його залучити і направити на щось певне), ослаблення пам'яті (запам'ятовування і швидкого відтворення потрібної інформації) , дефіцит поведінкового і емоційного контролю. Однак при вираженому впливі вірусу на мозкові структури можливі і прояви стійких когнітивних порушень в рамках важких психічних розладів, що супроводжуються вираженою енцефалопатією.

Багато які перехворіли говорять про втому і нездужання, труднощі при підборі слів і запам'ятовуванні, зниженні концентрації уваги. Деякі описують своє состояніе після COVID-19 як такий собі «туман» в голові. Дослідники повідомляють, що у кожного третього регулярно виникають головні болі і запаморочення, втрачається нюх і смак, з'являється м'язова слабкість.



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