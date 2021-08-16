Суд в Києві завершив слідство у справі про вбивство Дениса Вороненкова

- 20.08.2021 09:48
Суд в Києві завершив слідство у справі про вбивство Дениса Вороненкова

Суд в Києві завершив слідство у справі про вбивство екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, чоловіка оперної співачки Марії Максакова.

Напередодні суд закінчив дослідження доказів і перейшов до дебатів, пояснили в Київській міській прокуратурі. В ході дебатів прокурор попросив суд визнати обвинувачених винними в пособництві скоєння умисного вбивства на замовлення і призначити по 12 років позбавлення волі кожному. Один з підсудних також звинувачується в незаконному зберіганні зброї.

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Денис Вороненко був убитий в центрі Києва 23 березня 2017 року. Його вбивця Павло парші був поранений охоронцем екс-депутата і помер в лікарні. У нього був спільник Ярослав Левенець, який з 2012 року перебував у розшуку за економічні злочини. Правоохоронні органи затримали двох імовірних співучасників вбивства - Ярослава Тарасенко та Олександра Лося.

У вересні 2017 го генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що замовник вбивства Вороненкова знаходиться на території Росії і має активні контакти зі злочинними колами і спецслужбами. Пізніше стало відомо, що в організації вбивства підозрюється злодій в законі Володимир Тюрін - колишній цивільний чоловік Максаковою. У березні 2018 року він був оголошений в розшук на Україні. Однак в 2019-м повідомлялося, що суд зняв з нього підозри.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Денис Вороненков новини

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