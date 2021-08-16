Як захиститися від стеження через камери смартфонів?

- 20.08.2021 09:41
Як захиститися від стеження через камери смартфонів?


Директор департаменту ESET Віктор Пономарьов: захиститися від стеження через камеру допоможе антивірус. як користувачам захиститися від хакерів, що використовують для стеження за ними камери телефонів.

В першу чергу необхідно стежити за тим, які програми отримали доступ до камери пристрою. «Такі запити часто надходять користувачам від різних додатків, будь то мобільний банк або сервіс доставки. Необхідно перевірити в настройках, яким саме програмам відкритий доступ до камери, і переконатися, що в цьому списку відсутні незнайомі додатки », - сказав Пономарьов.

Ще одним способом захиститися від стеження експерт назвав перевірений антивірус. Він підкреслив, що такі програми завжди повідомляють користувачів про несанкціонований доступ до камери.

 

За статистикою, 77 відсотків користувачів інтернету бояться, що за ними стежать за допомогою мобільних пристроїв
Експерт зазначив, що шахраї часто використовують подібні програми для того, щоб отримувати компроментірующіе контент. Згодом злочинці продають його або шантажують своїх жертв.

 

Від таких зловмисників можна отримати лист з темою" Ми знаємо, чим ти займався сьогодні ввечері і з ким . Але більшою мірою це стосується публічних особистостей, а не масового користувача », - уточнив Пономарьов.

Небезпечні також шкідливі програми, для яких доступ до камери є допоміжною функцією. Такі додатки створені для викрадення вже зберігаються в галереї знімків - фото паспортів, віз, квитків та інших документів, що представляють інтерес для кіберзлочинців.

Пономарьов також навів дані дослідження ESET, згідно з яким про потенційну стеження за ними за допомогою мобільних пристроїв замислюються 77 відсотків користувачів рунету. При цьому лише 14 відсотків назвали камеру і мікрофон джерелом загрози.

«Насправді, несанкціонований доступ до мікрофона пов'язаний навіть з більш серйозними ризиками, ніж у випадку з камерою, - застерігає експерт компанії ESET. - Справа в тому, що люди куди частіше не фотографують свої персональні дані, пін-коди та паролі, а промовляють їх вголос. Крадіжка такої інформації дозволяє зловмисникам практично моментально провернути махінації, пов'язані з фінансами, оформленням власності або реєстрацією в різних сервісах ».

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: захист від стеження через смартфон

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