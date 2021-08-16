



Директор російської компанії забив до смерті підлеглого і спалив його тіло - 20.08.2021 09:35

У Нижньому Тагілі директор підприємства вбив сторожа і спалив його тіло.

58-річний директор підприємства з видобутку корисних копалин, якого підозрюють у вбивстві підлеглого.

За даними слідства, тіло вбитого з безліччю опіків і травмою голови було виявлено 12 серпня в лісосмузі. СКР порушив кримінальну справу за статтею 105 ( «Вбивство») .

Незабаром був затриманий і підозрюваний, який докладно розповів про злочин. Він повідомив, що чоловік працював у нього в компанії сторожем. У ніч на 11 серпня підприємець вбив підлеглого в ході сварки, а потім вивіз тіло до лісосмуги і підпалив.

В даний час розслідування кримінальної справи триває, призначено низку експертиз, допитано свідків.

Платинова Буковина, Чернівці

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