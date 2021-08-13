Розшукуються Вадим Недуга - учасник ДТП зі смертельними наслідками- 17.08.2021 14:45
Нагадаємо: вранці 16 серпня у селі Припруття Чернівецького району сталося зіткнення двох автомобілів, внаслідок якого травмувався один із водіїв, а його пасажирка загинула. Інший кермувальник утік з місця аварії, покинувши своє авто.
Поліцейські здійснили низку розшуково-слідчих заходів і встановили особу водія-втікача. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля «Opel Insignia» перебував 28-річний житель міста Новоселиця – Вадим Валерійович Недуга.
Наразі співробітники поліції Чернівецької області встановлюють місцезнаходження вказаного чоловіка.
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